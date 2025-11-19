18°
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
19 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Se juega el "Belgranito 2025" de fútbol infantil

Será en la categoría 2012 en cancha de 11 y en la categoría 2013/14 quienes jugarán futbol 9
Bajo la organización del Club Belgrano de Esquel se llevará a cabo una nueva edición del torneo “Belgranito 2025” donde jugarán la categoría 2012, quienes lo harán en fútbol 11 y la divisional 2013/14 quienes jugarán en dos canchas reducidas para fútbol 9.

 

Dicho torneo se jugará a partir del día de mañana jueves, seguirá el viernes en tanto las finales están programadas recién para el día domingo, teniendo en cuenta que el sábado jugarán las divisiones inferiores por el torneo local.

 

 

En la categoría 2012 (fútbol 11) jugarán Deportivo Roca de Rawson, San Martin, Deportivo Cañadón y Belgrano de Esquel. Mientras que en la categoría 2013 y 2014 (fútbol 9) lo harán San Martín, Deportivo Roca de Rawson, Deportivo Cañadón, San Patricio de Trevelin y Belgrano de Esquel.

 

La entrada general tendrá un valor de 2.000 pesos para los días jueves y viernes, mientras que el domingo (cuando se jueguen las finales) el valor será de 3.000 pesos.

 

Además, está confirmado el servicio de bufet para todas las jornadas.

 

