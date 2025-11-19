Farmacias Patagónicas: local remodelado y estacionamiento exclusivo para clientes

En un día soleado y festivo, Farmacias Patagónicas celebró la reinauguración de su sucursal ubicada en la calle 25 de Mayo, presentando importantes novedades para sus clientes, entre ellas, una remodelación integral y, la que denominan la "joya del día", un nuevo estacionamiento exclusivo.

Fernanda Barreiro, encargada de la sucursal, compartió su entusiasmo: "Estamos felices. El festejo de hoy tiene que ver con la remodelación de la farmacia; por dentro, los clientes van a ver otra experiencia".

Una nueva experiencia de compra

La renovación interior fue total, con el cambio de todo el mobiliario. "Se han cambiado todos los muebles, para lucir de otra manera la mercadería, los productos, y se incorporaron también nuevas marcas", explicó Barreiro.

Los primeros comentarios de los clientes han sido sumamente positivos. "Ellos sentían que estaban en otro lugar, que no estaban en Esquel, así que se sentían en un lugar nuevo, renovado, nos felicitaban", comentó la encargada, añadiendo que la gente lo ve "como una distracción, como un shopping". Al ser una farmacia que atiende las 24 horas, la renovación fomenta que la gente la utilice "como un paseo también".

Estacionamiento: La "joya del día"

El punto culminante de la inauguración fue la presentación del nuevo espacio de aparcamiento. "La joya del día hoy en realidad es el estacionamiento, que para nosotros es sumamente importante para nuestros clientes", destacó Fernanda Barreiro.

Este nuevo servicio está pensado para la comodidad y accesibilidad: permite recibir a personas con movilidad reducida que a menudo tienen dificultades para encontrar un lugar y ofrece una experiencia rápida y cómoda para todos los clientes.

El estacionamiento es solamente exclusivo para los clientes de la farmacia y su salida se encuentra por la calle Rivadavia.

Invitación a la comunidad

La jornada de celebración se extendió a la comunidad de Esquel. "Vengan a disfrutar el día, está muy lindo", dijo Barreiro, destacando que, a pesar de la época, "no tenemos un día de tormenta común". Hasta las 18 horas en el evento se encontrarán Foodtrucks, feriantes, música en vivo con la banda militar, actividades de Zumba para bailar. Además, un mimo para los clientes en forma de sorteos y regalos. Por último, Barreiro agregó: "Los invitamos a divertirse, va a haber sorteos, va a haber regalos también, así que los esperamos", concluyó la encargada.

E.B.W.