¡Congratulations! Esquel tiene una nueva profesora de inglés

Nayla Boudargham, una joven esquelense, se recibió este martes en el Instituto de Formación Docente N° 809 de Profesora de Inglés y su familia lo festejó con ella.

Hace 5 años Nayla comenzó este camino y hoy, tras haber cumplido su objetivo con un 10 en el coloquio final, asegura: "Me voy feliz".

En ese recorrido, Nayla no olvida a quienes la acompañaron durante el proceso y se toma el tiempo de agradecer a quienes fueron parte. Sus profesores y su familia aparecen como pilares fundamentales en esta etapa que acaba de cerrar.

Su mamá, visiblemente orgullosa, compartió la emoción: “La verdad es un orgullo tremendo. Tengo 3 hijos y es la primera que termina una carrera, así que estoy muy contenta.” Con cariño, destacó el esfuerzo de su hija a lo largo de estos años: “Nayla siempre fue muy aplicada en la escuela y desde que empezó esta carrera hasta el último día estuvo sentada estudiando.”

Además, celebró la calidad educativa del profesorado y la constancia de su hija: “También tengo que decir que el profesorado es muy bueno. Mi hija me llenó de orgullo y vuelvo a recalcar que son años de estudio, de horas sin dormir, de planificar. Estamos todos muy contentos”.

Su historia se suma a la de tantos jóvenes que eligen formarse en Esquel y demuestra que los sueños se alcanzan con constancia, dedicación y amor por lo que uno hace.

R.G.