Miércoles 19 de Noviembre de 2025
19 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El municipio entregó elementos y anunció el reacondicionado del playón en el Jorge Newbery

El subsecretario Hernán Maciel confirmó que la sede vecinal recibirá una Liga de Newcom Barrial pensada para adultos mayores en 2026.
Por Redacción Red43

El municipio de Esquel reafirmó su apoyo a la actividad comunitaria en el barrio Jorge Newbery al realizar la entrega de elementos deportivos en la sede vecinal. La iniciativa busca fortalecer los talleres de gimnasia para adultos, que se desarrollan regularmente los miércoles y viernes, y fue el marco para anunciar nuevas obras en el playón deportivo.

 

 

La entrega estuvo encabezada por el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, y el presidente de la sede vecinal, Pedro Manosalva.

 

 

Reacondicionamiento del Playón y Nueva Liga

 

El subsecretario Maciel explicó que la entrega de elementos responde a una necesidad planteada por los propios vecinos y reafirma el compromiso de la gestión con los barrios.

 

 

Además, Maciel confirmó que, a raíz del pedido, se decidió avanzar con el acondicionamiento del playón deportivo ubicado en la plaza del barrio. "Hemos traído pintura y todo lo necesario para dejarlo en las mejores condiciones", indicó. El playón, además, podrá ser utilizado por las categorías más pequeñas de la Liga Municipal Infantil.

 

 

Entre las novedades, Maciel anticipó una iniciativa clave para el próximo año:

 

 

  • Liga de Newcom Barrial: Proyectada para arrancar en marzo, estará pensada especialmente para adultos mayores. "No será competitivo, sino recreativo: un espacio de integración para los adultos mayores", afirmó, señalando que la idea es trabajar en un reglamento y que los barrios salgan a buscar más deportistas.

     

 

F.P

 

