Tres puñaladas en la espalda, pero no se acuerda quien fue: estaba borracho

Un hecho de sangre ocurrió este miércoles cerca de las 19 horas, en barrio Las Floresta en Comodoro Rivadavia. Un hombre identificado como D.CH de 28 años que sufrió heridas de arma blanca en la espalda por un desconocido.

En el confuso hecho de sangre intervino la Comisaría de la Seccional Cuarta, que rápidamente acudió al lugar y encontró a DCH tirado sobre la calle, sin remera y con tres heridas de arma blanca en la espalda.

Según el informe policial, la víctima se encontraba en estado de ebriedad, lo que dificultó su colaboración con los efectivos. DCH explicó cómo pudo que estaba tomando con amigos, pero no pudo brindar detalles sobre la persona que lo apuñaló.

Debido a la gravedad de las heridas, personal de ambulancia asistió hombre en el lugar, antes de ser trasladado al Hospital Regional, donde se confirmó que su vida no corre peligro. La Policía investiga por estas horas para dar con el agresor.

