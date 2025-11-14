Policías del GEOP investigados por presunto abuso sexual a una agente, volvieron a trabajar

Policías integrantes del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Comodoro Rivadavia, que fueron denunciados por presunto abuso sexual, regresaron a sus funciones tras el periodo de "disponibilidad preventiva" que se les había aplicado. Los hechos por los que fueron acusados habrían ocurrido entre junio y agosto de este año.

Según fuentes consultadas, que tienen cercanía a la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, a los implicados les levantaron la medida que los mantuvo apartados del servicio. Esta disposición se aplicó después de que se hicieran públicos los casos, pese al hermetismo inicial por parte de las autoridades.

Desde la Fiscalía no se ha aclarado hasta el momento la situación penal de estos empleados ni si se decidió iniciar una investigación formal. La institución policial tampoco se ha referido a estos episodios públicamente por decisión de la jefatura de Policía que así lo hizo saber. En el ámbito judicial, tampoco ha habido información oficial, sobre el avance de las denuncias o si se ha determinado archivar alguno de los casos.

Cabe recordar que uno de los primeros casos trascendió cuando una mujer policía acusó a un sargento y un cabo del GEOP de haberla obligado a mantener relaciones sexuales mientras la registraban con un celular.

Esta novedad se conoció "entre bambalinas" en la Justicia. Tras la difusión, la Policía informó que los denunciados pasarían a disponibilidad y se les iniciaría un sumario, cuyo resultado aún no se ha dado a conocer.

De igual manera, se ha mantenido la tesitura con el subcomisario que era jefe del GEOP de Comodoro, a quien su exmujer, también policía, lo acusó de haberla forzado violentamente a mantener relaciones sexuales. En este caso, la Policía Federal allanó su vivienda y secuestró elementos como calzoncillos y ropa de cama, que supuestamente servirían como evidencia.

Sin embargo, no hay información oficial desde el Poder Judicial ni de la Procuración Fiscal sobre el estado de esta investigación. A pesar de este panorama sin novedades judiciales, los inculpados volvieron a trabajar.

Fuente: Crónica