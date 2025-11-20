Déficit y deuda: el planteo de Sánchez Albornoz

La concejal Silvana Sánchez Albornoz en la hora de preferencia de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante del día de hoy, dio su opinión sobre “los números de Chubut” lo cual afirmó que “están en rojo” y que “hay un déficit acumulado de 100.000 millones de pesos, que es casi una masa salarial entera”.



Según la concejal los causantes de este déficit se deben a “la caída de los recursos, la coparticipación, las regalías, de la mano de un gobierno nacional poco afecto al federalismo, y que desde el día uno de su gestión fue recortando todo tipo de recursos a las provincias y por ende a los municipios”.



Siguiendo su argumento: “La segunda razón de este déficit para mí es la deuda externa provincial. Cuando tenemos acreedores muy viles, como el FMI, como los Estados Unidos, y las implicancias que todo eso tiene para nuestra nación. Lo mismo aplica para Chubut”.



El argumento local para el déficit, para Sánchez Albornoz, es el BOCADE: “Chubut tiene una deuda muy grande del BOCADE, que tiene vencimientos trimestrales. Los vencimientos son de 30 millones de dólares cada tres meses, y estos vencimientos corren hasta 2029, lo que asciende a un total de una deuda de 239 millones de dólares, que tenemos que pagar”.



Según la concejal la toma de deuda “nos cuesta caro a los chubutenses porque se devuelve con una tasa de interés que es variable, más o menos se calcula en un 38,5%, pero como es variable, esto puede ser más, entonces nosotros vamos a tener que devolver más o menos casi 34 millones de pesos”.



En otro orden Sánchez Albornoz se refirió al conflicto que involucra a empresas pesqueras de la provincia. La concejal apuntó que “Esquel necesita conocer y participar más de la toma de decisiones de los asuntos que están pasando a nivel provincial. Creo que tenemos un desafío, los esquelenses, los cordilleranos” e invitó al debate soberano: “Hoy es el Día de la Soberanía Nacional, yo tengo mi escarapela, acabamos de votar un proyecto que viene de la mano de la cuestión de Malvinas, y la verdad es que estos temas y estos debates también tienen que ser parte de las distintas mesas de Esquel, de este Concejo Deliberante".

Por último, Sánchez Albonrnoz invitó a la comunidad a compartiR el debate: "Invitar mañana, viernes, a las 19 horas en Ajurpe, una convocatoria que estamos haciendo desde varias organizaciones para plantear el debate la soberanía que está en juego”.



SL