Una patada en la cabeza cuando estaba en el piso: violenta agresión en un partido de fútbol

Una escena de violencia extrema volvió a sacudir a Merlo. En las últimas horas, se viralizó un video grabado en el complejo de fútbol 5 conocido como La cancha del Pola, donde un adolescente quedó inconsciente tras recibir una patada en la cabeza cuando ya estaba en el piso.

La secuencia ocurrió en la calle Tonelero al 500, en Mariano Acosta, y muestra cómo dos menores discuten y se trenzan a golpes mientras otro joven —que amenaza al resto para que no intervengan— grita: “Si te metés, te doy un corchazo”.

Cuando uno de los chicos cae al suelo, un sujeto de unos 27 años aparece en escena y le aplica una patada directa en la cara, dejándolo tendido e inmóvil. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar lanzando nuevas amenazas, mientras sus compañeros intentaban reanimarlo.

Testigos contaron que el conflicto venía de antes y que el agresor mayor y el menor que participaba de la riña tendrían algún tipo de vínculo familiar. “Le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Está muy golpeado, lo dejaron destrozado”, relató un joven que presenció la pelea.

El adolescente fue trasladado al hospital Héroes de Malvinas, donde recibió asistencia y fue dado de alta horas más tarde.

Pese a que la familia del chico aún no presentó una denuncia formal, la policía y la Justicia iniciaron actuaciones de oficio tras la difusión del video. El objetivo principal es identificar al adulto que lanzó la patada, quien podría enfrentar cargos penales por la agresión.