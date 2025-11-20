La abuela que usaba a su nieta de 13 años para vender drogas: ocho años presa

La Justicia de Tartagal, en la provincia de Salta, condenó a ocho años de prisión efectiva a una mujer de 58 años que utilizaba a su nieta de 13 para concretar maniobras de venta de estupefacientes desde su casa. La jueza Asuncena Margarita Vásquez sostuvo en su fallo que quedó plenamente acreditado que la acusada se valió de la menor para facilitar la comercialización de droga y sostener la actividad ilícita.

El caso trascendió el 20 de noviembre de 2024, cuando se realizó un allanamiento en el domicilio de la mujer. Al ingresar los efectivos, hallaron envoltorios con estupefacientes, elementos de fraccionamiento y distintos objetos relacionados con la venta.

En medio del operativo, la adolescente —visiblemente asustada por la presencia policial— arrojó al suelo un envoltorio de polietileno que contenía 29 sobres con droga, lo que confirmó su participación directa en la operatoria, según publicó El Tribuno.

La investigación ya contaba con registros de tareas de vigilancia realizadas por personal del Grupo de Drogas Sector 44. En esas observaciones, la policía vio en repetidas ocasiones a la niña sentada en la vereda mientras su abuela le entregaba los envoltorios. Cuando se acercaban compradores, era la menor quien realizaba el “pasamanos”, una dinámica que la Justicia consideró especialmente grave por el nivel de exposición y vulneración al que era sometida.

La mujer, que además tenía antecedentes condenatorios, recibió también una multa. Ese historial agravó su situación procesal y fue valorado por el tribunal a la hora de fijar la pena.

La causa había comenzado a investigarse en 2024, a partir de un reporte que advertía sobre presuntas maniobras de venta de drogas en el domicilio. Con los elementos reunidos, la fiscal Souto solicitó al Juzgado de Garantías 1 el allanamiento de dos viviendas vinculadas a la acusada.

Durante el procedimiento se evaluó además el contexto de vulnerabilidad de la menor, por lo que se dio inmediata intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces para garantizar su protección y resguardar su integridad.