Momento incómodo para una turista: se bañaba desnuda en un río hasta que llegó la policía

En medio de una jornada de altas temperaturas en Córdoba, un inusual episodio ocurrió por la tarde en Villa Los Aromos y llamó la atención de los vecinos y turistas que estaban en el lugar. La situación se desarrolló en una de las zonas de balneario más concurridas, cuando una pareja de turistas brasileños paseaba por el área y decidió refrescarse.

Según fuentes policiales citadas por ElDoce.tv, la mujer, que iba acompañada de un hombre, decidió ingresar al río completamente desnuda, pese a la presencia de familias y niños. La acción generó incomodidad y malestar entre quienes se encontraban disfrutando del agua, dado que se trata de un espacio público destinado a familias y que esta conducta no era apropiada para el contexto.

De acuerdo a lo que trascendió, la mujer permaneció desnuda durante unos minutos en el río, pero algunos de los presentes decidieron dar aviso a la Policía. Los efectivos llegaron al balneario minutos después de recibir la notificación y le informaron a la mujer que esa actitud podía resultar ofensiva para parte de quienes se encontraban en ese momento en el lugar. Tras el encuentro, la turista optó por vestirse y dejar la zona junto a su pareja.

La localidad de Villa Los Aromos se encuentra situada sobre la Ruta Provincial 5 y está a la vera del río Anisacate, donde los vecinos acostumbran a refrescarse durante la temporada. Uno de los balnearios más visitados, es conocido como Los Patos, el lugar permite disfrutar de un tramo de río profundo y un atractivo paisaje de cascadas. La Curva es otro sitio concurrido por turistas y familias que buscan relajarse y aprovechar las zonas de piedra y arena.