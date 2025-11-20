17°
Jueves 20 de Noviembre de 2025
Momento incómodo para una turista: se bañaba desnuda en un río hasta que llegó la policía

Ocurrió en un concurrido balneario de Córdoba. Como había niños, varias familias decidieron llamar a las autoridades. Cuando llegaron los agentes la mujer, de origen brasileño y acompañada por su pareja, optó por retirarse.
En medio de una jornada de altas temperaturas en Córdoba, un inusual episodio ocurrió por la tarde en Villa Los Aromos y llamó la atención de los vecinos y turistas que estaban en el lugar. La situación se desarrolló en una de las zonas de balneario más concurridas, cuando una pareja de turistas brasileños paseaba por el área y decidió refrescarse.

 

Según fuentes policiales citadas por ElDoce.tv, la mujer, que iba acompañada de un hombre, decidió ingresar al río completamente desnuda, pese a la presencia de familias y niños. La acción generó incomodidad y malestar entre quienes se encontraban disfrutando del agua, dado que se trata de un espacio público destinado a familias y que esta conducta no era apropiada para el contexto.

 

De acuerdo a lo que trascendió, la mujer permaneció desnuda durante unos minutos en el río, pero algunos de los presentes decidieron dar aviso a la Policía. Los efectivos llegaron al balneario minutos después de recibir la notificación y le informaron a la mujer que esa actitud podía resultar ofensiva para parte de quienes se encontraban en ese momento en el lugar. Tras el encuentro, la turista optó por vestirse y dejar la zona junto a su pareja.

 

La localidad de Villa Los Aromos se encuentra situada sobre la Ruta Provincial 5 y está a la vera del río Anisacate, donde los vecinos acostumbran a refrescarse durante la temporada. Uno de los balnearios más visitados, es conocido como Los Patos, el lugar permite disfrutar de un tramo de río profundo y un atractivo paisaje de cascadas. La Curva es otro sitio concurrido por turistas y familias que buscan relajarse y aprovechar las zonas de piedra y arena.

 

 

