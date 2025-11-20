La jornada de hoy combina la posibilidad de lluvias y un importante aumento del viento

El pronóstico para hoy, jueves 20 de noviembre, indica que el día estará mayormente nublado y que el principal factor climático serán las ráfagas de viento.

Lluvias en la Madrugada: El día comenzará con una alta probabilidad de lluvias aisladas (40-70%) durante la madrugada, con una mínima de 6°C.

Día Nublado: Durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá nublado, con la probabilidad de precipitación cercana a cero.