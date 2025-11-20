12°
Jueves 20 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

La jornada de hoy combina la posibilidad de lluvias y un importante aumento del viento

Enterate del clima según el Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico para hoy, jueves 20 de noviembre, indica que el día estará mayormente nublado y que el principal factor climático serán las ráfagas de viento.

 

 

Previsión Detallada del Jueves

 

  • Lluvias en la Madrugada: El día comenzará con una alta probabilidad de lluvias aisladas (40-70%) durante la madrugada, con una mínima de 6°C.

     

  • Día Nublado: Durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá nublado, con la probabilidad de precipitación cercana a cero.

     

  • Máxima y Ráfagas: La temperatura máxima alcanzará los 18°C por la tarde. El viento será intenso, con ráfagas del Sur que pueden llegar hasta los 60-69 km/h.

     

 

F.P

 

