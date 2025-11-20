La jornada de hoy combina la posibilidad de lluvias y un importante aumento del viento

20 de Noviembre de 2025
El pronóstico para hoy, jueves 20 de noviembre, indica que el día estará mayormente nublado y que el principal factor climático serán las ráfagas de viento.
Previsión Detallada del Jueves
Lluvias en la Madrugada: El día comenzará con una alta probabilidad de lluvias aisladas (40-70%) durante la madrugada, con una mínima de 6°C.
Día Nublado: Durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá nublado, con la probabilidad de precipitación cercana a cero.
Máxima y Ráfagas: La temperatura máxima alcanzará los 18°C por la tarde. El viento será intenso, con ráfagas del Sur que pueden llegar hasta los 60-69 km/h.
