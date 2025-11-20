Corte programado de energía eléctrica

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó a los usuarios del servicio de energía eléctrica de Esquel que este jueves 20 de noviembre se ejecutarán tareas de mantenimiento en el sistema de Media Tensión, motivo por el cual será necesario interrumpir el suministro eléctrico.

El corte programado se realizará entre las 12:30 y las 14:00 horas, y alcanzará a dos sectores específicos: el predio de antenas en Laguna La Z y la zona de Alto Río Percy.

Desde la entidad indicaron que los trabajos son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mejorar la calidad del servicio. Además, solicitaron la comprensión de los usuarios afectados por el corte.

R.G.