11°
21° 12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 20 de Noviembre de 2025
RED43 sociedad ChubutRed43incendio
20 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Pedregoso: contuvieron el incendio y refuerzan el control del perímetro

La Secretaría de Bosques, junto a la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut, coordina el operativo para controlar el siniestro ígneo detectado en la tarde del lunes pasado en jurisdicción de Epuyén, en la Comarca Andina. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, confirmó que este miércoles por la tarde se logró contener el incendio forestal registrado en la zona cordillerana de El Pedregoso.
 
En ese marco, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPNF) precisó que el estado actual del incendio forestal es contenido y que avanzan las tareas de control en articulación con diferentes instituciones.

 

Son alrededor de 160 las personas afectadas a los trabajos, entre brigadistas de diversas bases de la Comarca Andina, combatientes del SNMF, bomberos voluntarios de la región, el ICE del Parque Nacional Lago Puelo y personal de apoyo.

 

Cabe destacar, además, la participación de Gendarmería Nacional Argentina, la APSV, ANSV, municipios, Vialidad Provincial y Nacional, Policía del Chubut y el Hospital Rural de Epuyén, entre otros actores. 

 

De acuerdo a lo precisado en el último informe técnico emitido hoy pasadas las 19 horas, se logró contener el fuego. El perímetro está afianzado con líneas en un 80% y mantiene actividad dentro del perímetro en un 20%.

 

Durante la jornada de este miércoles, el personal continuó con el refuerzo y ensanche de líneas cortafuego sobre el flanco derecho, mientras que en el flanco izquierdo se ensancharon líneas cortafuegos hasta el sector del cañadón. 

 

Mañana jueves las tareas comenzarán a las 8 horas: se realizarán recorridos de líneas cortafuegos y mantenimiento de las mismas con herramientas manuales. El medio aéreo continuará operando a requerimiento del personal de línea.

 

En cuanto a los recursos materiales disponibles, hay camionetas, autobombas, camiones cisternas, automóviles, cuatriciclos, ambulancia y un helicóptero con helibalde aportado por el SNMF.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¡Congratulations! Esquel tiene una nueva profesora de inglés
2
 Farmacias Patagónicas: local remodelado y estacionamiento exclusivo para clientes
3
 Tras el show de la Banda Militar, la reinauguración de la farmacia continúa con sorteos y regalos
4
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
5
 SEROS confirmó bajas de prestadores tras denuncias por cobro de plus ilegal
1
 Venciendo al viento: La alta capacitación de los pilotos permite aterrizar con éxito el vuelo Buenos Aires - Esquel
2
 Pese al trabajo de Bomberos, nuevos focos complican la Planta de Tratamiento de Residuos
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 “El sello de nacer antes”: la palabra del neonatólogo Battistessa
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -