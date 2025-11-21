21 de Noviembre: Argentina celebra al corazón del sistema de Salud 

Cada 21 de noviembre, la República Argentina detiene su marcha para rendir un profundo y merecido homenaje a la Enfermería. Este día subraya la vocación, el compromiso inquebrantable y la alta profesionalidad de miles de personas que constituyen, sin lugar a dudas, el eje vital de todo el sistema sanitario nacional. La labor de estos profesionales es esencial, extendiéndose desde la primera atención en una guardia hasta el cuidado especializado en terapia intensiva o el acompañamiento en el domicilio.

Por qué se elige el 21 de Noviembre

La singularidad de esta fecha en Argentina se debe a una doble conmemoración que fusiona la historia institucional con la tradición espiritual. La celebración fue establecida por el Ministerio de Salud de la Nación para recordar un hito crucial para el sector: la fundación, en el año 1935, de la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicos de Enfermería. Este organismo fue determinante para organizar, formalizar y otorgar un reconocimiento institucional sólido a la profesión.

Este logro profesional convive con un profundo significado religioso, ya que el 21 de noviembre coincide con la festividad de Nuestra Señora de los Remedios. Esta advocación mariana es considerada la patrona de los enfermeros y enfermeras en el país. De esta manera, la fecha resalta que el acto de cuidar combina la pericia técnica y científica con una entrega humana y compasiva.

Aunque el 21 de noviembre sea la fecha argentina, la enfermería tiene una jornada de reconocimiento global. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, un tributo al nacimiento de Florence Nightingale, quien sentó las bases de la enfermería moderna. Su legado de higiene, organización hospitalaria y educación sanitaria continúa influyendo en la formación y la defensa de mejores condiciones laborales para todos los trabajadores del sector. Ambas fechas, la nacional y la internacional, invitan a la sociedad a reflexionar sobre la importancia de esta carrera y a garantizar el merecido reconocimiento que el personal de enfermería merece por su tarea esencial e incansable.

