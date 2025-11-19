20°
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
19 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

El Bolsón adhiere a la emergencia ígnea: ¿Qué significa?

El Bolsón se sumó a la emergencia ígnea declarada en Río Negro y prohibió por un año todo tipo de fuego al aire libre, en un contexto de altas temperaturas, sequía y riesgo extremo de incendios en la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

La Municipalidad de El Bolsón oficializó este miércoles su adhesión al Decreto Provincial Nº 1104/2025, que declara la emergencia ígnea en todo Río Negro por el plazo de un año. La resolución, firmada por el intendente Bruno Pogliano, ya fue enviada al Concejo Deliberante para su conocimiento y posterior ratificación.

 

¿Qué implica?

 

La adhesión implica la prohibición total de hacer fuego al aire libre en tierras públicas y en cualquier espacio que no esté específicamente habilitado. La decisión llega en un contexto marcado por altas temperaturas, fuertes vientos y una sequía persistente, factores que elevan la amenaza de incendios forestales y de interfaz.

 

Además, balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos deberán cumplir estrictamente con todas las medidas de prevención establecidas por la normativa provincial.

 

Las áreas de Inspectoría de Comercio, Turismo y Medio Ambiente tendrán a su cargo la fiscalización y el control, mientras que el Juzgado de Faltas aplicará sanciones a quienes incumplan las disposiciones.

 

 

“La prevención es nuestra herramienta más eficaz”

 

El intendente Bruno Pogliano subrayó la importancia de sostener el trabajo preventivo en toda la Comarca.

 

“La prevención es nuestra herramienta más eficaz. Debemos proteger nuestros recursos naturales, nuestros barrios de interfaz y la seguridad de toda la comunidad”, expresó.

 

 

El Municipio pidió a vecinos, vecinas y turistas actuar con responsabilidad, evitar cualquier conducta de riesgo y colaborar con el cuidado del entorno en una temporada especialmente crítica para la Cordillera.

 

 

 

O.P.

 

