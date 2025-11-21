Esquel, presente y premiado en el Festival Patagónico de la Empanada en Zapala

La ciudad de Esquel reafirmó su identidad culinaria en el, celebrado con éxito en Zapala, Neuquén, del 14 al 16 de noviembre de 2025. El evento, que tuvo lugar en el paseo La Estación, se consolida como un punto de encuentro esencial para la gastronomía del sur argentino.

La presencia esquelense se hizo sentir con la participación del chef Claudio Jaramillo, reconocido campeón mundial de la empanada. Jaramillo, quien visitó Zapala por primera vez, fue recibido con entusiasmo. Al recibir el delantal de cocina, el chef destacó su rol como representante de la región: “Contento de estar, de disfrutar y de compartir un poquito de lo que hacemos en la Patagonia con el resto”. El chef recordó su trayectoria como campeón argentino en 2022 y campeón mundial en 2024, en certámenes organizados por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce).

Segundo Puesto de Autor para Esquel

Más allá de las figuras invitadas, Esquel se alzó con un galardón en el certamen oficial. Heidy Baruch, del grupo Baruch, obtuvo el segundo puesto en la categoría Empanada Patagónica de Autor.

Heidy expresó su emoción en sus redes sociales, señalando que el logro la marcó profundamente. “Participé en el Festival Patagónico de la Empanada… y obtuve el segundo puesto en la categoría Empanada Patagónica de Autor”, compartió. Destacó especialmente la hospitalidad recibida: “Zapala me recibió con una calidez que emociona, y llevar mis sabores patagónicos a un escenario tan especial fue un honor enorme”. En su mensaje, la cocinera reafirmó su compromiso con el desarrollo de su camino gastronómico: “Sigo creando, sigo aprendiendo y sigo soñando… porque cuando uno cocina con el corazón, las cosas lindas llegan”, concluyendo con la frase “La cocina, nuestro estilo de vida”.

Un festival que fija rumbo regional

El certamen reunió cuatro categorías: Empanada Tucumana, Neuquina, Patagónica y Federal. La gran campeona de esta edición fue Graciela “Cafa” Lucero, quien se impuso en Empanada Neuquina, Patagónica de Autor y Federal. Lucero será la representante oficial del festival en el Certamen Nacional de Zapala y en el Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada 2026.

La Asociación Apyce tuvo una activa presencia en el festival. Sus representantes, Demián Pinto y Diego Dalia, formaron parte del jurado junto al campeón Jaramillo y otros referentes como Madame Papin y Chef Saleh. Además, Apyce ofreció masterclasses sobre técnicas, rellenos no tradicionales y la proyección internacional de la empanada argentina, reafirmando su rol en la promoción de la excelencia gastronómica en el país. El festival de Zapala, con clases abiertas, demostraciones y un fuerte clima comunitario, continúa posicionándose como un referente regional que destaca la identidad culinaria de la Patagonia.

Claudio Jaramillo también fue campeón sudamericano de pizza gourmet y ha tenido otros reconocimientos, Junto al grupo Baruch dirige un local gastronómico en nuestra ciudad, ubicado en Alvear al 1780, donde se pueden degustar las especialidades de la casa.

