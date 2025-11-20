Cinco nadadores de Esquel participarán en el Nacional de Infantiles y Menores

Los nadadores de la Escuela Municipal de Esquel Yair Melín, Donato Rossi, Noa Nagahama, Sebastián Rodríguez Lincaqueo y Lucía Garat, participarán en el Campeonato Nacional, categoría Menores e Infantiles, que tendrá lugar del 10 a 13 de diciembre en la provincia de San Juan.

Estos nadadores viajarán a cargo de la profesora Valentina Ibañez, como así también lo harán un grupo de padres quienes ayudarán en la logística.

Para solventar parte del viaje estos nadadores están buscando sponsor como así también harán venta de pizzas para el día de mañana, es decir que todos pueden colaborar de una u otra manera.

Hay que destacar que estos nadadores obtuvieron la marca mínima para poder participar en un Torneo Nacional, aunque este fin de semana en la última fecha del Torneo Provincial, que tendrá lugar en Rawson, hasta podrían mejorar las mismas marcas.

El Campeonato Nacional de Natación para Infantiles y Menores, tendrá lugar en una pileta de 50 metros, toda una novedad para los nadadores de Esquel, salvo Yair Melín que ya lo hizo en los Nacionales Evita en Mar del Plata.

Debemos señalar que Noa, Lucía, Donato y Sebastián son nadadores infantiles, en tanto Yair es categoría menor, es decir es un año más grande.

“La verdad que es una experiencia para ellos, es la primera vez que van a competir en pileta de 50 metros, excepto Yair, que ya tuvo la oportunidad de participar en los Evita Nacionales, que se realizó ahí en Mar del Plata, pero el resto de los chiquitos es la primera vez. La idea es poder disfrutar mucho durante esa semana", según lo destacó Valentina Ibañez, una de las profesoras que tiene la Escuela Municipal de Natación.

“Al depender de las marcas para participar de este torneo no es un viaje que está ya programado hace muchos meses, por lo que no tenemos tantos días para poder juntar el dinero, así que en estos momentos estamos haciendo venta de pizzas para poder juntar plata para este viaje, que las vamos a vender este viernes 21 de noviembre”.