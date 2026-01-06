“Dentro de 15 días van a empezar a darse cortes de agua mucho más prolongados”

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, brindó un panorama detallado sobre la crítica situación del suministro de agua en la ciudad. Al respecto, señaló que la falta de nieve acumulada durante el invierno ha derivado en un verano extremadamente seco, lo que obligó a Esquel a ser el primer municipio en declarar la emergencia hídrica. "Ya desde el invierno veíamos que en agosto no tendrían nieve y vamos a sufrir un verano cada vez más seco; por eso empezamos a instalar el tema de la emergencia hídrica", explicó.

Cortes de suministro y tanques de reserva

Taccetta confirmó que la situación de las napas es preocupante, ya que ha bajado la cantidad de agua por segundo que se puede extraer. En este sentido, anunció que en los próximos 15 días los cortes de suministro se profundizarán significativamente. "Se está previendo a través de la Cooperativa que el corte de agua sea más prolongado; ahora se va a hacer cada doce horas porque de noche los tanques de agua no están reponiéndose", detalló el intendente.

Ante este esquema, realizó un pedido especial a la comunidad: "Aquellas familias que no tengan tanque de agua de reserva, por favor empiecen a implementarlo". El objetivo es que los hogares cuenten con autonomía durante las horas en que la red permanezca cerrada para permitir la recuperación de los niveles de los depósitos centrales.

Restricciones y controles de inspección

El intendente fue taxativo respecto a las actividades que quedan suspendidas para preservar el agua potable:

Prohibiciones: Queda prohibido el lavado de autos, veredas y el riego de césped con agua de red.

Lavaderos: Solo podrán operar aquellos establecimientos habilitados que posean perforaciones propias; el uso de agua de red para esta actividad está prohibido.

Denuncias: Los vecinos podrán denunciar el uso indiscriminado a través de un número de WhatsApp (2945 651934)

La Dirección de Inspección municipal llevará adelante los controles preventivos. Taccetta advirtió que, en caso de detectar un uso irracional del recurso, se establecerán las multas y sanciones correspondientes para los infractores.

Emergencia ígnea y apoyo de fuerzas federales

La crisis hídrica se combina con un alto riesgo de incendios, por lo cual Matías Taccetta anunció que la prohibición de hacer fuego se extiende incluso a zonas que usualmente están permitidas. "No se puede hacer fuego aún en lugares habilitados como puede ser La Zeta", sentenció.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas y la seguridad de la zona, el intendente mantendrá este miércoles una reunión clave con la Jefatura de Gendarmería, la Policía y el Ejército Argentino. "Necesitamos poner en marcha estas medidas restrictivas para que todos en el verano tengamos agua potable. Si somos todos conscientes de esto, vamos a pasar un verano bastante bien", concluyó Taccetta.

