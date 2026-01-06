17°
Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina PNLAincendioEmergencia ÍgneaChubut
06 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta

Más de 50 brigadistas combaten el incendio en la margen oeste del lago, mientras el operativo se refuerza con apoyo aéreo y medidas preventivas para resguardar a visitantes y personal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El incendio forestal que afecta al área de Lago Menéndez, en el Parque Nacional Los Alerces, continúa activo y durante la jornada avanzó hacia el sur por la margen oeste del espejo de agua. En el lugar trabajan más de 50 personas en un operativo ampliado que cuenta con el apoyo estratégico de tres medios aéreos y la colaboración de distintas instituciones nacionales, provinciales y locales. En estos momentos el fuego avanza con ímpetu y con muy pocas posibilidades de aminorar su devastador paso. 

 

Las tareas actuales se concentran en el control de focos secundarios, la reorganización de las líneas de defensa y el resguardo de los equipos de combate. Por razones de estricta seguridad, las autoridades realizaron la evacuación preventiva de senderistas y acampantes en los sectores de Río Arrayanes y Lago Verde. Actualmente, la visibilidad en la zona se encuentra severamente afectada por el humo, lo que dificulta enormemente las tareas de combate al fuego. 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

