Alumnos de la Escuela 137 Costa del Chubut visitaron la Casa de Gobierno

Dando continuidad a la política puesta en marcha desde el inicio de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, centrada en que la comunidad chubutense acceda a la Casa de Gobierno, este martes un grupo de alumnos pertenecientes a la Escuela N°137 "Costa del Chubut" recorrió las distintas dependencias oficiales que funcionan en la sede del Poder Ejecutivo Provincial en Rawson.

Un total de 25 niños acompañados por cuatro docentes, la directora del establecimiento escolar, Viviana Lara, y dos madres visitaron el Salón de los Constituyentes, la Sala de Situación y el Pasillo de los Gobernadores, entre otros espacios, interiorizándose sobre las actividades que a diario desarrolla el Gobierno del Chubut.

El grupo, compuesto por alumnos de los niveles inicial y primario, llegó a la capital de la provincia en el marco de un viaje de estudios que se extenderá por varios días en la Comarca VIRCh-Valdés, donde también visitarán Puerto Pirámides y Punta Tombo, entre otros atractivos.

"Agradecemos esta visita a la Casa de Gobierno y el acompañamiento por parte del personal para que los chicos conozcan el funcionamiento del Poder Ejecutivo de la provincia", indicaron los docentes durante la recorrida.