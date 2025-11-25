Sábado de Finalísima en Fontana de Trevelin

Se viene la última gran jornada del futsal en la Asociación Rojinegra, porque este sábado será el momento de jugar las Finalísimas en todas las categorías en el gimnasio de Fontana de Trevelin.

Tras haberse jugado el Torneo Clausura ahora es momento de cruzar a los campeones y esta será la última gran jornada del año.

Este sábado 29 de noviembre se jugarán las Finalísimas de las cuatro categorías donde se medirán los Campeones del Torneo Apertura, con los campeones del Torneo Clausura.

La jornada arrancará a las 18 horas con la Finalísima de mujeres donde se medirán los equipos de Impacto Futsal ante Juventud de Corcovado.

Precisamente en la final del Clausura se midieron estos equipos donde el elenco dirigido por Pablo Mardones se llevó título.

Claro que Juventud de Corcovado fue el mejor en el Apertura, por eso será el cruce de este sábado.

Luego, a las 19 horas, se medirán por el Torneo de la Divisional B los equipos de Noticias Trevelin (campeón del Clausura) ante el elenco de Jazba Futsal (campeón del Apertura).

A continuación, será el momento de definir al gran campeón de la divisional A donde Plan B Futsal (campeón de Clausura) enfrentará a Molinete (campeón del Apertura).

En tanto a las 21 horas se llevará a cabo la Finalísima de la Divisional de Honor entre Branca Futsal (Campeón del Clausura) ante San Patricio (Campeón del Apertura).