Queda un solo cupo para el Torneo Pequeños Gigantes de Fútbol Infantil

El fútbol infantil sigue de fiesta. Los peques disfrutaron de un fin de semana increíble en José de San Martin con la cuarta edición del Torneo Sanmartinianito y en dos semanas muchos se volverán a ver en la segunda edición del torneo Pequeños Gigantes que se jugará entre el viernes 5 al domingo 7 de diciembre en dos canchas simultáneas en la localidad de Rio Pico.

Dicho torneo está organizado por el área de deportes municipal y tomarán parte equipos en cuatro categorías: 2012/13, 2014/15, 2016/17 y 2018/19.

De la localidad de Esquel ya confirmaron su participación los elencos de Esquel FC y el Club Social y Deportivo Del Campo, cuyo torneo será transmitido a través del canal de Youtube (@ElChavoOrtiz) y tendrá una importante cobertura a través de este medio de prensa.

Recordemos que la primera edición se llevó a cabo a mediados de agosto de este año y con mucho tino resolvieron desde el área de deportes de Rio Pico que, a partir de la segunda edición, se lleve a cabo en época veraniega para que, además de los partidos de fútbol, los peques puedan disfrutar de los increíbles lugares que tiene esa zona.

Además de los equipos locales, participaran Sarmientito FC de Sarmiento, Club Deportivo Malvinas Juniors, Esquel FC, Castelnuovo de Comodoro Rivadavia, Los Infaltables de Rada Tilly, Club Social y Deportivo Del Campo de Esquel y la CAI de Comodoro Rivadavia.

Los equipos interesados en participar de este torneo podrán comunicarse al +54 9 2945 61-7199 (Aldana).