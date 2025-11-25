La travesía de Fontana y sus exploradores fue conmemorada en Trevelin

Se realizó en Trevelin el desfile por el 140° aniversario de la llegada del Coronel Jorge Luis Fontana y sus Rifleros al Valle 16 de Octubre.

Durante el acto oficial, encabezado por el intendente Héctor “Cano” Ingram, participaron también la presidenta del Honorable Concejo Deliberante junto a concejales, el secretario y coordinador de gabinete, representantes de todas las colectividades, integrantes de la Cámara de Comercio, referentes de Lotería del Chubut —entre ellos Matías Peláez—, veteranos de guerra de Malvinas, y diferentes fuerzas e instituciones como brigadas, Parques Nacionales y la APSV, entre otras.

Con un marco de fuertes tradiciones locales, instituciones, fuerzas vivas y vecinos acompañando, Trevelin rinde tributo a aquellos 31 hombres que el 25 de noviembre de 1885 emprendieron una extensa travesía desde Rawson en busca de tierras fértiles para el asentamiento de la colonia galesa. Su llegada no solo permitió el desarrollo del pueblo, sino que años más tarde representó un pilar sumamente importante para reafirmar la soberanía argentina en el histórico plebiscito de 1902.

SL