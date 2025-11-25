Provincia controló 9.000 vehículos y retiró a 74 conductores durante el fin de semana largo.

Provincia controló cerca de 9.000 vehículos y retiró de la vía pública a 74 conductores durante el fin de semana largo

Se retuvieron seis rodados y se labraron 311 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Las alcoholemias más elevadas de la provincia se registraron en Comodoro Rivadavia y en Gaiman.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló durante este fin de semana largo operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial.

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 8.622 vehículos, realizó 3.785 test de alcoholemia y retiró a 74 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut, Fuerzas Federales de Seguridad y organismos municipales de Tránsito.

Rawson y Playa Unión

En el despliegue en la capital provincial, los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

Durante las tareas de prevención, se controlaron 574 vehículos, se realizaron 558 test de alcoholemia, hubo 9 casos positivos, se labraron 28 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

Trelew, Gaiman y Dolavon

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3, tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

En total, se verificaron 1.131 vehículos, se efectuaron 1.131 test de alcoholemia en los que se detectaron a 33 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 50 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron cuatro rodados.

En Gaiman, se controlaron 142 vehículos, se llevaron a cabo 142 test de alcoholemia, se comprobaron tres alcoholemias positivas, se efectuaron cuatro infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

En los operativos desarrollados el sábado 22 de noviembre se detectó a un conductor que transitaba en estado de ebriedad con un índice de 2,56 grs./lts. Se procedió a retirarlo de circulación y a efectuar el acta de infracción correspondiente.

En Dolavon, se controlaron 25 vehículos, se llevaron a cabo 25 test de alcoholemia y se registró una infracción.

Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante el Comando Unificado de Seguridad en la región.

En total, se controlaron 3.153 vehículos, se realizaron 186 test de alcoholemia, se detectó a 17 conductores en estado de ebriedad, se labraron 170 infracciones y se retuvo un automóvil.

En los controles del domingo 23 de noviembre se comprobó que un conductor circulaba alcoholizado con un índice positivo de 2,58 grs./lts. Asimismo, el viernes, se demoró a otro conductor con un test de alcoholemia de 1,25 grs./lts. En ambos casos, se los retiró de circulación de inmediato y se labraron las infracciones pertinentes para estos casos.

Rada Tilly

En Rada Tilly se controlaron 181 vehículos y se labraron cuatro infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Camarones

En la localidad de Camarones se controlaron 25 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia, ni se elaboraron infracciones.

Comarca Andina

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén y El Hoyo con un total de 593 vehículos verificados en diversos controles.

En estos operativos, se efectuaron 130 test de alcoholemia, se comprobaron tres casos positivos, se labraron 6 infracciones y se retuvo un automóvil.

Esquel

En Esquel, se controlaron 1.653 vehículos, se realizaron 1.203 test de alcoholemia, se comprobaron 9 casos positivos, se labraron 37 infracciones y no se retuvo ningún rodado.

Trevelin

En la localidad de Trevelin se controlaron 336 vehículos, se llevaron a cabo 336 test de alcoholemia, no se comprobaron casos positivos, se confeccionaron 7 infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

En José de San Martín se controlaron 62 vehículos y no se elaboraron infracciones.

En Paso de Indios, se controlaron 69 vehículos y no se generaron infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

En Gobernador Costa se verificaron 143 vehículos, se desarrollaron 61 test de alcoholemia, se labraron cuatro infracciones y no se retuvo ningún automóvil.

En Río Pico, se controlaron 227 vehículos, no se elaboraron infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

En Tecka, se controlaron 308 rodados, no se llevaron a cabo alcoholemias ni se labraron infracciones.



T.B