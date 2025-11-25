22°
Martes 25 de Noviembre de 2025
Argentina es el país con mejor nivel de inglés en Latinoamérica

El país llegó al puesto 26 del ranking mundial de dominio del idioma, con Buenos Aires destacada entre las capitales y un crecimiento impulsado por IA, equidad de género y expansión educativa en todo el territorio.
Argentina alcanzó su mejor desempeño en la medición internacional de habilidades en inglés, según el Índice de Proficiencia EF EPI 2025, y se consolidó como el país con mayor nivel de la región. La evaluación, que incluyó a 123 países, incorporó por primera vez la medición de expresión oral y escrita con inteligencia artificial, lo que permitió una calificación más completa. Con 575 puntos, Argentina escaló posiciones y superó a Honduras, Uruguay, Paraguay y El Salvador.

 

Buenos Aires fue la capital latinoamericana con mejor dominio del idioma, ubicándose en el puesto 23 del ranking mundial. A nivel interno, Mar del Plata encabezó el ranking nacional, seguida por CABA, Bahía Blanca, Rosario y La Plata. Ciudades como San Juan y San Luis recortaron brechas y evidenciaron una mejora más federal del acceso al idioma.

 

La evaluación también registró avances en todos los grupos etarios, especialmente entre los jóvenes de 21 a 30 años, y destacó la equidad de género: a diferencia de la tendencia regional, en Argentina las mujeres igualan o superan el nivel de los hombres. Especialistas vinculan el rendimiento al fortalecimiento de programas educativos, la capacitación docente, el acceso digital temprano y la demanda laboral en sectores globalizados, lo que proyecta nuevas oportunidades económicas, culturales y tecnológicas para el país.

 

 

