Comarca Andina, Argentina
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
26 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Fuga de gas en la Ruta 40: Piden precaución mientras continúan los trabajos

Una fuga de gas registrada anoche en la zona de la Bajada de Ponce, entre El Hoyo y Las Golondrinas, requirió un importante operativo de seguridad.
El aviso se emitió en la noche del martes, cuando personal de diferentes organismos detectó una pérdida de gas en el tramo de la Ruta Nacional 40 ubicado alrededor del kilómetro 1903. La situación demandó la intervención de técnicos y fuerzas de seguridad para resguardar la zona y ordenar el tránsito.

 

Pérdida bloqueada y ruta habilitada

 

Este miércoles por la mañana se confirmó que la empresa Camuzzi logró bloquear la fuga en un 100%, lo que permitió continuar con la circulación habitual, siempre con precaución.
Aunque el riesgo quedó controlado, los trabajos de reparación definitiva seguirán durante la semana, por lo que se solicita respetar las indicaciones del personal que continúa en el área.

 

 

Operativo coordinado

 

La intervención requirió la presencia de varias instituciones, que trabajaron de forma conjunta durante la noche y la mañana: Policía de El Hoyo, Policía de Lago Puelo, Bomberos Voluntarios de El Hoyo y Lago Puelo, APSV El Hoyo, Gendarmería Nacional – Escuadrón 35, Servicio de Protección Civil Las Golondrinas, Tránsito Lago Puelo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que aportó conos, balizas, tótems de reducción de velocidad y bastones lumínicos para ordenar el tránsito.

 

 

O.P.

 

