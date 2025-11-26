Valle Chico: "Pedimos paciencia, sabemos que es molesto, pero más molesto es tener una obra que en realidad no sirve"

Iván Pereira, Gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU) de la Municipalidad de Esquel, brindó detalles sobre los trabajos que se están realizando para reactivar y mejorar el sistema de agua en el sector de Valle Chico, un proyecto que asegura que estuvo paralizado por 12 años y que sufrió un deterioro significativo en sus instalaciones.

Pereira destacó que, gracias a la colaboración entre el Gobierno Provincial y Municipal, se han podido encarar las reparaciones necesarias para solucionar los problemas generados por el abandono de la obra.

Destacó que actualmente la prioridad es la reparación de la cisterna de mayor capacidad del barrio, un trabajo que incluye el sellado y curado de las paredes internas de la cisterna superior. El Gerente de la UEPROMU advirtió que estas tareas podrían generar algunas complicaciones momentáneas en el funcionamiento del suministro de agua. También se están reparando tramos de cañerías que presentaban fallas debido al deterioro y a la topografía del suelo, con el objetivo de lograr un sistema eficiente y asegurar un servicio sin problemas a futuro para los vecinos.

El funcionario reconoció las molestias y subrayó la importancia de completar una obra que brinde una solución definitiva. El plazo de obra para la reparación de la cisterna es de aproximadamente 10 días. Habiendo iniciado los trabajos la semana pasada, se estima que el suministro de agua quedará al 100% en una semana y unos días más.

Respecto a la entrega de agua, el funcionario indicó que se están proporcionando soportes de agua en algunos sectores, pero también se ha detectado un problema estructural en las viviendas: "Gran parte de los vecinos tiene deficiencias en su sistema normal o domiciliario de suministro de agua. No tienen capacidad para poder almacenar ellos aguas en su vivienda por los tanques de reserva y algunos defectos más en su instalación." Pereira finalizó señalando que el municipio está trabajando con los vecinos para ayudarles a solucionar estas deficiencias en sus instalaciones internas.

E.B.W.