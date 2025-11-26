22°
Esquel, Argentina
Miércoles 26 de Noviembre de 2025
26 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Impro y humor solidario: "La cicuta" se presenta en Barrio Los Sauces

A cambio de alimentos no perecederos para el barrio, el grupo de teatro comunitario se presenta mañana jueves a las 20 horas en la sede vecinal.
El grupo de teatro comunitario "La Cicuta" presenta su espectáculo de improvisación y humor, esta vez, con fines solidarios.

 

A cambio de alimentos no perecederos, se presentarán en el Barrio Los Sauces, a beneficio del mismo barrio.

 

Mañana jueves 27 de noviembre, a las 20 horas, en la sede vecinal ubicada en calle Galina y Pasaje Nahuelquir.

 

La invitación cuenta con el apoyo del Instituto de Arte n°818 "Marta Sottile" y los talleres de Formación Artística Vocacional, espacio donde nació este grupo teatral que toma vuelo propio con sus propuestas y la impronta de humor e improvisación de vecinos y vecinas de Esquel.

 

SL

 

