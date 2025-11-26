Taccetta sobre presentación del Presupuesto: “No queríamos que se vuelva un show mediático”

El pasado martes 25 de noviembre, el Ejecutivo municipal de Esquel convocó a los concejales a una presentación del Presupuesto General de Recursos y Gastos 2026, encabezada por el intendente Matías Taccetta y sus funcionarios. Según el gobierno, la reunión tenía como objetivo exponer los principales lineamientos del presupuesto mediante la participación de distintas áreas municipales.



Sin embargo, la oposición decidió retirarse del encuentro, cuestionando su carácter cerrado y denunciando supuestos errores en la documentación enviada al Concejo. Según señalaron, el presupuesto presenta “errores, números que no dan, cifras en negativo” y agregaron que el marco donde se debe discutir un presupuesto“ es el Concejo Deliberante”.

Taccetta sostuvo que la convocatoria tenía carácter informativo y lamentó la postura de la oposición: “Era una charla entre gente madura, entre políticos de las ciudades para plantear cuál es la situación actual del municipio y lamentablemente no se llevó a cabo, no quisieron quedarse en el lugar. No queríamos que se vuelva un show mediático, eso no lo planeábamos”.



“Hay que madurar políticamente, hay que trabajar de cara a los vecinos, escuchando entre todos, qué es lo que necesita cada uno.”, destacó el intendente y aclaró que no se trató de un acto mediático, ya que ni los medios ni vecinos fueron invitados, sino de un espacio de trabajo profesional entre funcionarios y concejales: “Queríamos que fuera una presentación seria, con cada funcionario exponiendo su área. Lamentablemente, cuando está la prensa, las chicanas están al orden del día y eso no construye nada. Queremos propuestas, sea de quien sea, en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos y el crecimiento de la ciudad”.

Sobre los cuestionamientos a la exactitud del presupuesto, el intendente reconoció “un pequeño error” en un saldo negativo, que será ajustado dentro del mismo monto presupuestado para 2026: “No es que los números no den. Hay que hacer un ajuste en los ingresos del municipio, pero el monto total sigue siendo el mismo. Esto demuestra la transparencia de nuestro trabajo y la importancia de dialogar entre concejales y Ejecutivo”.



Taccetta enfatizó que la presentación permitiría que todos los funcionarios pudieran explicar sus políticas y responder consultas: “Es mucho trabajo diario que quizás los concejales desconocen. Los convocamos para mostrarlo de manera profesional y transparente, algo que no siempre ocurre en otros municipios”.



Finalmente, el intendente criticó la postura de la oposición de generar conflictos mediáticos en lugar de aportar soluciones: “Hay que valorar el trabajo de todos los funcionarios y del Concejo. Aprovechar cada situación para generar conflicto no construye ciudadanía. La política es otra cosa: escuchar a la gente y solucionar los problemas”.