17°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 03 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
03 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Refuerzan la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Rocas Coloradas

Una brigada de Santa Fe llegó a Chubut con drones térmicos y equipos de detección avanzada para intensificar el operativo que busca a Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos hace más de 24 días.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La búsqueda de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), la pareja de jubilados desaparecida en Chubut, entra en una nueva fase con la incorporación de tecnología de última generación y refuerzos especializados llegados desde Santa Fe.

 

Los investigadores intentan reconstruir los pasos del matrimonio, visto por última vez el 11 de octubre, cuando las cámaras de seguridad captaron la camioneta en la que viajaban rumbo a Camarones para pasar el fin de semana. El vehículo fue hallado días después empantanado en el Cañadón de Visser, dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, pero desde entonces no hay rastros de la pareja.

 

Este sábado arribó una brigada de rescate santafesina equipada con drones térmicos, cámaras de detección de movimiento y sensores de temperatura humana, herramientas valuadas en más de 100 millones de pesos, que permitirán explorar zonas de difícil acceso y ampliar el radio de rastrillaje.

 

Las tareas se concentran nuevamente en el Cañadón de Visser, un sector de terreno irregular, con extensas zonas de cañadones y médanos, donde las condiciones climáticas y la amplitud del área dificultaron la búsqueda en los primeros días.

 

El operativo cuenta con la participación de personal policial, equipos de rescate, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, además de la colaboración de vecinos y voluntarios locales. Según fuentes de la investigación, se están revisando nuevas hipótesis sobre el recorrido de la pareja y los posibles motivos por los que abandonaron el vehículo.

 

A casi un mes de la desaparición, la llegada del equipo santafesino renueva las esperanzas de hallar algún rastro que permita esclarecer el misterio. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Choque frontal terminó con una persona hospitalizada
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Carina Estefanía defendió los fueros judiciales como garantía de una justicia independiente
4
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Milei tras el triunfo: "Hoy pasamos el punto bisagra; comienza la construcción de la Argentina grande"
4
 Tino John: El jurado encontró NO culpables a los tres imputados
5
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -