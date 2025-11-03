Refuerzan la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Rocas Coloradas

La búsqueda de Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69), la pareja de jubilados desaparecida en Chubut, entra en una nueva fase con la incorporación de tecnología de última generación y refuerzos especializados llegados desde Santa Fe.

Los investigadores intentan reconstruir los pasos del matrimonio, visto por última vez el 11 de octubre, cuando las cámaras de seguridad captaron la camioneta en la que viajaban rumbo a Camarones para pasar el fin de semana. El vehículo fue hallado días después empantanado en el Cañadón de Visser, dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas, pero desde entonces no hay rastros de la pareja.

Este sábado arribó una brigada de rescate santafesina equipada con drones térmicos, cámaras de detección de movimiento y sensores de temperatura humana, herramientas valuadas en más de 100 millones de pesos, que permitirán explorar zonas de difícil acceso y ampliar el radio de rastrillaje.

Las tareas se concentran nuevamente en el Cañadón de Visser, un sector de terreno irregular, con extensas zonas de cañadones y médanos, donde las condiciones climáticas y la amplitud del área dificultaron la búsqueda en los primeros días.

El operativo cuenta con la participación de personal policial, equipos de rescate, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, además de la colaboración de vecinos y voluntarios locales. Según fuentes de la investigación, se están revisando nuevas hipótesis sobre el recorrido de la pareja y los posibles motivos por los que abandonaron el vehículo.

A casi un mes de la desaparición, la llegada del equipo santafesino renueva las esperanzas de hallar algún rastro que permita esclarecer el misterio.

