El Gobierno del Chubut desarrolló una jornada de educación vial en una escuela secundaria de Rawson

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y por intermedio de la Subsecretaría de Seguridad Vial, llevó adelante días pasados una jornada de concientización destinada a los estudiantes de quinto año de la escuela secundaria N° 776 "Emanuel Puebla Pires" de Playa Unión que tuvo como objetivo principal promover el uso responsable del espacio público y la seguridad vial.

Durante el encuentro que contó con el acompañamiento del subsecretario César Vargas; los estudiantes recibieron información sobre la obtención de las licencias de conducir, analizaron hechos viales y se explicaron las diferencias entre siniestros y accidentes. Además, se abordaron las conductas responsables para considerar como conductor, pasajero y peatón en la vía pública para fomentar un tránsito más seguro.

Uno de los momentos más importantes fue la participación de los adolescentes en un circuito vial con gafas de realidad alterada que simula los efectos que producen el consumo del alcohol y las sustancias prohibidas en la conducción vehicular por la afectación en la capacidad de reflejos y la reacción sensomotriz.

Estas jornadas educativas refuerzan el compromiso permanente del Gobierno del Chubut con la prevención vial con acciones específicas dirigidas a los niños y adolescentes para fortalecer una cultura de responsabilidad en la vía con el propósito de reducir los índices de siniestros y contribuir a una convivencia más segura en un futuro cercano.

F.P