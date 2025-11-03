Vuelo cautivo: Trevelin consolida la experiencia del globo en el Campo de Tulipanes

El Campo de Tulipanes de Trevelin está cerrando una temporada exitosa en cuanto a la experiencia de vuelo en globo, según confirmó Martín Di Leo, encargado de la parte administrativa y operacional de Patagonia Bush Pilot. Di Leo, quien se mudó a Trevelin en abril y vive su primer año en el proyecto, destacó que a pesar de los desafíos climáticos, la respuesta del público ha sido muy positiva.

Para optimizar la operación y mejorar la confianza del público, Patagonia Bush Pilot implementó una importante herramienta de gestión. Junto a "Dulce", encargada de la programación, se decidió "armar una página de reservas donde tenga toda la info y sea un sustento más sólido a la hora de generar y que le genere más confianza también a la hora de generar reservas para la gente". Esta medida ayudó a liberar tiempo para la parte operacional y mejoró la eficiencia del equipo.

La Experiencia Única del Vuelo Cautivo

Di Leo subrayó la emoción de los visitantes, muchos de los cuales cumplen el sueño de volar. "Viene mucha gente que sueña con volar el globo hace mucho tiempo, gente que viene acompañando a alguien que también era lo que quería ser y la verdad que todos se bajan muy emocionados, muy contentos".

El encargado explicó la ventaja del formato: "Lo bueno del vuelo cautivo es que están constantemente cerca de lo que es el campo de tulipanes y el predio de la plantación, entonces ahí se puede disfrutar cada minuto arriba del globo y la gente sale muy agradecida y muy contenta por suerte".

Promociones y Reconocimiento al Equipo

Martín Di Leo confirmó que quedan "un par de días más" para disfrutar de los vuelos, ya que "toda esta semana va a estar muy linda para volar". Hizo un llamado especial a los residentes locales: "Les recomiendo a los locales que aprovechen las promociones que estamos sacando, tratar de darles un beneficio a la gente local de Trevelin y Esquel dentro de las posibilidades que tenemos para que puedan venir y vivir la experiencia del globo en el campo de tulipanes".

Finalmente, Di Leo dedicó un emotivo agradecimiento al equipo de trabajo y a Juan Carlos Ledesma, dueño del campo, por su colaboración:

"Es un grupo muy lindo, son los chicos que trabajan un montón, Juan, Alexis, Andrés, la verdad que hacen mi trabajo mucho más fácil, son unos capos en los que yo puedo confiar ciegamente cuando no estoy. Gracias a ellos es que todo esto funciona también, son un pilar muy importante".

También agradeció a Juan Carlos Ledesma: "La verdad este año tiene el campo de tulipanes re lindo y el trabajo también en equipo con la comunicación y todo fue muy gratia, muy amena, entonces se generó una dinámica muy buena con él".

