Recuperaron herramientas que habían sido robadas en un complejo de cabañas

Una investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo avanzó el pasado viernes con la autorización y ejecución de un allanamiento en una vivienda, en el marco de un caso por el hurto de herramientas en un complejo de cabañas de la Comarca Andina.

La medida fue solicitada por la Fiscalía y autorizada por un juez penal, con el objetivo de reunir pruebas para avanzar en la investigación. La diligencia se llevó a cabo a partir de las 8:27 horas, tras recibirse la orden judicial correspondiente.

Qué se secuestró durante el allanamiento

El operativo resultó positivo, ya que recuperaron un maletín que contenía un taladro eléctrico, dos baterías y su cargador, además de dos teléfonos celulares. Todos los elementos serán devueltos a la víctima una vez finalizado el procedimiento legal.

La orden judicial permitió el ingreso y registro de la vivienda y sus dependencias, así como la requisa del residente.

El allanamiento fue ejecutado por la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI) de la Comarca, con la colaboración de la Comisaría de Lago Puelo y la Policía Científica de la Comarca Andina. Con los resultados obtenidos, la Fiscalía planea requerir la apertura formal de la investigación.

O.P.