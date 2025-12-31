¿Cómo está el incendio en El Turbio?: Esto dice el último parte oficial

El incendio forestal detectado a comienzos de diciembre en la zona de Loma de la Chancha – El Turbio se encuentra controlado en un 90%, sin actividad de fuego ni reactivaciones visibles, según el último parte oficial emitido este 30 de diciembre, a las 16 horas.

La información fue confirmada por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, institución a cargo del operativo.

Sin llamas activas y con tareas de enfriamiento en marcha

De acuerdo al Parte N°12, durante las últimas horas no se detectaron focos activos, lo que permitió avanzar con tareas de recorrida de perímetro y liquidación de puntos calientes, para evitar posibles reactivaciones.

Este martes, brigadistas de Golondrinas y Lago Puelo ingresaron nuevamente al área afectada para continuar con los trabajos en terreno. El personal fue helitransportado mediante un helicóptero con helibalde, provisto por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF – AFE), que también permanece operativo para realizar lanzamientos de agua a demanda del personal en tierra.

Vegetación afectada y causa del incendio

Si bien la superficie total afectada aún está en proceso de determinación, se confirmó que el fuego impactó sobre matorral y bosque nativo.

Según informaron, la causa del incendio fue un rayo, descartando el origen antrópico.

Operativo

El personal desplegado pernoctó en un área segura dentro del sector afectado y permanecerá en el lugar hasta este miércoles por la tarde.

El operativo cuenta con el apoyo de Subcentral Golondrinas, Área de Comunicaciones de la Central de Coordinación y Despacho Trevelin, Base de Servicio Golondrinas, Áreas de Recursos y Servicios, Logística y Asistencia Técnica del SPMF, Área SIG y Autorizaciones de la Secretaría de Bosques. Además, colaboran el SNMF – AFE y la Regional Patagonia del SNMF.

O.P.