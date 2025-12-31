Buenas noticias para despedir el año: El clima viene ideal este miércoles

El último día de 2025 llega a la Comarca Andina con condiciones meteorológicas ideales para despedir el año al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 31 de diciembre se presenta sin lluvias, con nubosidad variable, temperaturas en ascenso y viento moderado del sector oeste y sudoeste.

¿Cómo estará el tiempo hoy en la Comarca Andina?

Pronóstico oficial del SMN – Miércoles 31 de diciembre

Mañana:

Mayormente nublado, 15 °C , viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h .

Tarde:

Parcialmente nublado, máxima de 26 °C , viento sostenido del sudoeste.

Noche:

Algo nublado, 22 °C , viento más leve del oeste ( 7 a 12 km/h ).

Probabilidad de precipitaciones: 0% durante todo el día.

El panorama es estable y favorable para actividades al aire libre, reuniones y celebraciones nocturnas.

Atención al sol y al calor de la tarde

El pronóstico detalla cómo irá cambiando el tiempo con el correr de las horas:

8 a 10 hs: Nubes y claros, temperaturas en rápido ascenso (de 15° a 20°).

11 a 14 hs: Sensación térmica elevada, con índice UV muy alto a extremo .

17 hs: Posible pico térmico cercano a los 30/31 °C , con viento moderado del sudoeste.

Noche: Cielo despejado, ambiente más fresco y agradable, ideal para la cena de Fin de Año.

Nochevieja: el clima acompaña la despedida del 2025

Hoy despedimos el último día del año, conocido como Nochevieja, Víspera de Año Nuevo o Fin de Año, una fecha cargada de simbolismo en casi todo el mundo. El 31 de diciembre representa el cierre de un ciclo y el inicio de nuevos propósitos, deseos y proyectos.

Un poco de historia: ¿por qué se celebra la Nochevieja?

Las primeras celebraciones de Fin de Año se remontan a Mesopotamia, hace más de 4.000 años, cuando el cambio de ciclo estaba ligado a las cosechas. Más tarde, en el año 46 a.C., el emperador Julio César estableció el 1° de enero como inicio del nuevo año con la creación del calendario juliano, inspirado en el dios Jano, símbolo de los comienzos y los finales.

Desde entonces, despedir el año se transformó en un ritual colectivo que mezcla historia, tradición y esperanza.

Rituales y supersticiones para recibir el 2026 con buena energía

Muchas personas aprovechan esta noche para cumplir con rituales clásicos que buscan atraer salud, amor, dinero y prosperidad:

Brindar a las 12 con champán o licor

Comer 12 uvas al sonar las campanadas

Usar ropa interior amarilla o roja

Salir con una valija para atraer viajes

Comer lentejas para la abundancia

Escribir los deseos antes de la medianoche

Quemar un muñeco simbólico para dejar atrás lo viejo

Creencias aparte, el verdadero ritual es cerrar el año en paz y empezar otro con expectativas renovadas.

O.P.