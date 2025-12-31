El Hoyo despidió el 2025 con música, feria y una plaza colmada de vecinos

La plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo fue el escenario elegido para despedir el año 2025. Vecinos y vecinas se acercaron el martes por la noche para participar de una propuesta abierta que reunió a artesanos, productores, gastronómicos y espectáculos en vivo.

La apertura de los números artísticos estuvo a cargo de Jocelyn Cayún, una joven hoyense de 11 años, que con su presentación invitó al público a bailar.

Luego fue el turno de Cumbia 42, banda local que desplegó un variado repertorio de música tropical.

Feria, gastronomía y juegos

A lo largo de la jornada, la plaza contó con alrededor de 20 puestos de artesanos y productores, además de propuestas gastronómicas. Para los más chicos, se dispusieron juegos inflables gratuitos.

La actividad se prolongó hasta pasadas las 00 horas.

O.P.