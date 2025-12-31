27°
El Hoyo despidió el 2025 con música, feria y una plaza colmada de vecinos

Con música en vivo, feria de artesanos, propuestas gastronómicas y juegos, la plaza Antiguos Pobladores fue el punto de encuentro elegido para despedir el 2025.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo fue el escenario elegido para despedir el año 2025. Vecinos y vecinas se acercaron el martes por la noche para participar de una propuesta abierta que reunió a artesanos, productores, gastronómicos y espectáculos en vivo.

 

La apertura de los números artísticos estuvo a cargo de Jocelyn Cayún, una joven hoyense de 11 años, que con su presentación invitó al público a bailar.

 

Luego fue el turno de Cumbia 42, banda local que desplegó un variado repertorio de música tropical.

 

 

Feria, gastronomía y juegos

 

A lo largo de la jornada, la plaza contó con alrededor de 20 puestos de artesanos y productores, además de propuestas gastronómicas. Para los más chicos, se dispusieron juegos inflables gratuitos.

 

La actividad se prolongó hasta pasadas las 00 horas.

 

 

 

 

O.P.

 

