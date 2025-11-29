Mañana comienza "Encuentro Sonoro" en el Salón central de Trevelin.

Con el objetivo de impulsar la profesionalización de la escena musical local, NEXO Producciones Artísticas da inicio a su nuevo certamen gratuito "Encuentro Sonoro: El gran concierto". El concurso está destinado a músicos y bandas de Trevelin, Esquel y zonas aledañas, y ofrece importantes premios, incluyendo la grabación profesional en estudio para los ganadores.

La primera fecha oficial de este certamen de talentos será este domingo 30 de noviembre en el Salón Central de Trevelin, comenzando a partir de las 16:00 horas. El ingreso será libre y gratuito, aunque limitado a la capacidad del salón, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Dinámica del Concurso y Etapas

El certamen, diseñado para fortalecer el sector y crear puentes entre artistas y público, está abierto a personas de cualquier género musical y sin límite de edad, con o sin experiencia previa en escenarios.

"Encuentro Sonoro" se desarrollará en cuatro etapas, iniciando con el Casting abierto a la comunidad. En esta primera instancia, los artistas podrán presentarse bajo las categorías de solistas o bandas (dos o más integrantes).

Las siguientes fechas de casting serán el domingo 30 de noviembre y el domingo 14 de diciembre, también a las 16:00 horas en el mismo Salón Central. Se prevé sumar más fechas de casting a partir de febrero del próximo año. Los participantes seleccionados avanzarán a las instancias de "Selección" y la "Final", donde recibirán asesoramiento profesional en puesta en escena, iluminación y vestuario.

Grandes Premios para Solistas y Bandas

Los incentivos del concurso buscan tanto generar comunidad como premiar el talento:

Gran Show Final: Los tres mejores artistas de cada categoría (Solista y Banda) serán los protagonistas de un espectáculo final íntegramente producido por NEXO.

Grabación Profesional: Los ganadores del primer puesto de cada categoría obtendrán la grabación profesional de su material en un estudio local .

Recaudación: Los finalistas también recibirán una parte de la recaudación de las entradas al show final, distribuida según un sistema de puntos.

La inscripción sigue abierta hasta el cierre de la primera etapa de casting. Los interesados pueden completar el formulario online en nexoesquel.com o dirigirse a cualquiera de los locales de Track Music en Esquel o Trevelin. En el caso de menores de edad, se requiere la autorización de un responsable.

