Martes 04 de Noviembre de 2025
04 de Noviembre de 2025
Llega Hilda con “Recuerdos de mi escuela – Tomo 2”

La maestra más divertida del teatro llega con una nueva historia llena de humor, nostalgia y personajes inolvidables. Una propuesta que promete risas, emoción y un viaje directo a los recuerdos más tiernos de la escuela.
Por Redacción Red43

La Comarca Andina se prepara para una noche de humor y emociones con la llegada de “Hilda: Recuerdos de mi escuela – Tomo 2”, el nuevo show de stand up y teatro humorístico protagonizado por Carla Laneri (@lanericarla) y H4 Hundido (@h4hundido).

 

Cuándo: jueves 20 de noviembre
Hora: 21:00 hs
Dónde: Espacio Ave Fénix, Valle Nuevo (El Bolsón)
Entradas: anticipadas $20.000 / en puerta $25.000
Venta online: www.h4ticket.com/event/36840
Reservas: 2944 603891

 

 

Humor y recuerdos en clave escolar

 

La obra retoma el universo entrañable de la maestra Hilda, esa docente amorosa, desbordada y siempre lista para hacer reír. En esta nueva entrega, la Teacher de inglés y una mamá muy particular se suman al elenco de personajes que transforman la ceremonia de graduación en un verdadero espectáculo de humor.

 

Entre risas y emoción, Hilda recuerda sus propios días como alumna mientras entrega los diplomas a sus egresados. A través de divertidos diálogos con la Directora, la Maestra de Jardín y el Profesor de Secundaria, la historia recorre con ironía y ternura los momentos inolvidables de la escuela.

 

 

 

 

O.P.

 

