Llega Hilda con “Recuerdos de mi escuela – Tomo 2”

La Comarca Andina se prepara para una noche de humor y emociones con la llegada de “Hilda: Recuerdos de mi escuela – Tomo 2”, el nuevo show de stand up y teatro humorístico protagonizado por Carla Laneri (@lanericarla) y H4 Hundido (@h4hundido).

Cuándo: jueves 20 de noviembre

Hora: 21:00 hs

Dónde: Espacio Ave Fénix, Valle Nuevo (El Bolsón)

Entradas: anticipadas $20.000 / en puerta $25.000

Venta online: www.h4ticket.com/event/36840

Reservas: 2944 603891

Humor y recuerdos en clave escolar

La obra retoma el universo entrañable de la maestra Hilda, esa docente amorosa, desbordada y siempre lista para hacer reír. En esta nueva entrega, la Teacher de inglés y una mamá muy particular se suman al elenco de personajes que transforman la ceremonia de graduación en un verdadero espectáculo de humor.

Entre risas y emoción, Hilda recuerda sus propios días como alumna mientras entrega los diplomas a sus egresados. A través de divertidos diálogos con la Directora, la Maestra de Jardín y el Profesor de Secundaria, la historia recorre con ironía y ternura los momentos inolvidables de la escuela.

