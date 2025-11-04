17°
Martes 04 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
04 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Robó una billetera y gastó $150 mil con la documentación virtual de la víctima

Un joven de 23 años robó una billetera y realizó compras por más de $150 mil utilizando los datos virtuales de la damnificada. Fue identificado en pleno centro y quedó detenido por estafa en flagrancia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El hecho ocurrió poco antes de las 22 horas de este lunes, cuando una vecina de El Bolsón advirtió que había extraviado su billetera.
Minutos después, la mujer comenzó a recibir en su teléfono notificaciones de compras realizadas con su billetera virtual, lo que motivó la denuncia inmediata ante la Policía de Río Negro.

 

Compras por $150 mil y una cámara fundamental

 

Según informaron fuentes policiales, el autor del hecho efectuó operaciones por alrededor de $150 mil en distintos comercios de la localidad.
Uno de los locales afectados aportó imágenes de las cámaras de seguridad, donde se logró identificar al presunto responsable.

 

Con esos datos, el personal policial montó un operativo cerrojo en el centro de la ciudad.

 

 

Detenido en pleno centro

 

El sospechoso fue localizado e identificado en la intersección de las calles Rivadavia y Pellegrini, donde efectivos policiales realizaron una requisa de urgencia.
Durante el procedimiento se constató que el joven tenía en su poder la documentación de la damnificada, por lo que fue inmediatamente detenido y trasladado a la unidad policial.

 

Causa por estafa en flagrancia

 

El individuo, de 23 años, quedó imputado por “estafa en flagrancia”, bajo la intervención de la Fiscalía local.

 

 

 

O.P.

 

