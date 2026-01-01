El "regalito" del Banco Nación que resultó ser un error: usuarios recibieron $700.000 por accidente

El cierre del año 2025 trajo una situación inédita para cientos de clientes del Banco Nación. En medio de los preparativos para el brindis, muchos usuarios notaron con asombro la acreditación de montos cercanos a los $700.000 en sus cuentas sueldo, lo que inicialmente se difundió en redes sociales como un presunto "bono de fin de año".

Sin embargo, la ilusión duró poco. La entidad bancaria confirmó que se trató de un error técnico masivo vinculado a la implementación de las cuentas remuneradas. La falla no solo afectó a saldos en pesos, sino que también se registraron movimientos inesperados en cajas de ahorro en dólares.

El impacto en los empleados estatales

El epicentro de la confusión se dio entre los empleados públicos, particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación, donde la mayoría del personal visualizó un depósito exacto de $699.177,82 bajo el concepto de "rendición en pesos".

Ante la viralización del hecho, las autoridades del Congreso emitieron comunicaciones internas urgentes solicitando a los trabajadores no utilizar el dinero. El mensaje fue claro: "Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan".

¿Qué pasará con los fondos?

Desde el Banco Nación informaron que el problema comenzó a subsanarse apenas fue detectado. El procedimiento para corregir la falla consiste en la reversión automática de los depósitos extraordinarios.

Expertos financieros advierten que aquellos clientes que hayan dispuesto del dinero podrían encontrarse con sus cuentas en situación de "descubierto" o saldo negativo una vez que el banco realice el débito compensatorio. El banco ratificó que la situación técnica fue controlada y que los saldos legítimos de los clientes no se verán afectados tras los ajustes correspondientes.

