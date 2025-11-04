Vandalismo: Incendian y destruyen por completo una estación de reciclaje de GIRSU

Una de las estructuras de la Estación de Reciclaje de Esquel, gestionada por GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), fue completamente destruida por un incendio intencional en la madrugada, generando una pérdida económica y un profundo retroceso en el proyecto de gestión de residuos de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la mañana, según informó la gerente de GIRSU, Mariana López Rey.

López Rey manifestó su "tristeza" y "lamentable" ante el hecho, destacando la gran cantidad de trabajo y esfuerzo invertido en el proyecto. El fuego consumió la estructura y los equipos que contenía: "Teníamos cuatro contenedores de mil litros adentro de los de plástico, se prendieron fuego también".

Alto Costo de la Pérdida y Riesgo para la Comunidad

La gerente de GIRSU aprovechó para aclarar el alto costo de la infraestructura perdida, que va más allá de la estructura educativa y de servicio que la sociedad había reclamado.

El valor de la pérdida es significativo, ya que la obra fue financiada por la provincia:

Contenedores: Se destruyeron cuatro contenedores de 1,000 litros, con un costo aproximado de $800.000 pesos cada uno. Reemplazar solo los contenedores implica disponer de unos $2.400.000 pesos más.

Estructura: La construcción requirió la creación de una batea para impermeabilizar el suelo y la construcción de la estructura de contención, además del acarreo y montaje, lo que implica un esfuerzo considerable.

López Rey también enfatizó el "riesgo enorme" que implicó el incendio para los elementos que se encontraban cerca del punto limpio.

Investigación en Curso y Dificultad para Prevenir

El hecho se encuentra bajo investigación, y la gerencia de GIRSU está a la espera de los resultados de las grabaciones solicitadas a la justicia. "Está en investigación. Estamos a la espera, a ver si se puede detectar algo en las cámaras que solicitó la justicia. Y bueno, ojalá podamos poder encontrar al responsable".

Si bien otras estaciones de reciclaje, como las ubicadas en la Avenida Yrigoyen y la Terminal, están monitoreadas, la prevención de actos vandálicos a la madrugada es muy difícil. La gerente explicó que estos son "hechos que no se pueden prevenir por más que tengamos monitoreo, porque tendríamos que tener a una persona constantemente monitoreando y bueno, no es así".

Compromiso de Reconstrucción y Continuidad del Proyecto

A pesar del duro golpe, Mariana López Rey ratificó el compromiso de la institución con el proyecto de gestión de residuos: "Seguiremos trabajando. Vamos a seguir en la línea de trabajo que venimos tratando de implementar. Estamos convencidos de que tenemos que avanzar en la gestión de residuos".

La estructura incendiada será retirada hoy mismo, y se evaluará la posibilidad de reconstruirla. La reconstrucción implicará evaluar si la estructura actual tiene la estabilidad para ser reutilizada (enderezándola o haciendo un refuerzo), además de cambiar el techo, fortalecer la estructura, y rehacer paredes, puertas y el ploteo, buscando minimizar los costos.

F.P