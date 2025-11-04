Un joven fue a Rusia a estudiar idioma, pero lo reclutaron y lo mandaron a la guerra con Ucrania

La provincia de Tierra del Fuego vive horas de angustia tras conocerse el caso de Gianni Dante Bettiga, un joven de 23 años oriundo de Ushuaia que viajó a Rusia con el objetivo de estudiar idiomas y terminó siendo enviado al frente de batalla en la guerra Rusia-Ucrania.

Su padre, Juan Bettiga, hizo público un dramático pedido de auxilio para lograr el retorno inmediato de su hijo. La situación se torna aún más compleja debido a que Argentina no mantiene relaciones diplomáticas directas con Rusia, lo que vuelve prácticamente imposibles los trámites de asistencia consular y repatriación, según informó el portal lalicuadoratdf.com.ar.

En una nota formal dirigida al ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, Juan Bettiga solicitó la dispensa inmediata de las obligaciones militares que hoy cumple su hijo en territorio ruso.

El padre imploró que su hijo sea liberado de su participación en el conflicto armado para poder regresar a Argentina. “Ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo en defensa de la Federación Rusa”, expresó en la carta oficial.

El drama se intensifica tras conocerse que Juan Bettiga lucha contra un cáncer de hígado y atraviesa un delicado cuadro de salud. En su pedido adjuntó su historia clínica como fundamento humanitario para obtener una respuesta urgente de las autoridades rusas.

“Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo”, señala el documento.

El caso generó alarma en la comunidad fueguina y en organismos locales, que buscan alternativas para intervenir pese a la falta de relaciones diplomáticas directas entre Buenos Aires y Moscú.

La familia hace un llamado a autoridades nacionales, organismos internacionales y medios para evitar que el joven argentino siga expuesto al conflicto bélico.