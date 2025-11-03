18°
Lunes 03 de Noviembre de 2025
03 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Provincia deposita el miércoles 5 los haberes a jubilados y el viernes 7 los sueldos a empleados públicos en actividad

El jueves 6 los pasivos podrán cobrar solamente por la red de cajeros automáticos debido a que no abrirán las sucursales del Banco del Chubut por celebrarse el Día del Trabajador Bancario en todo el país
El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres informó que este miércoles 5 de noviembre se realizará el depósito correspondiente a los haberes del mes de octubre destinado al sector pasivo de la Administración Pública Provincial, mientras que el viernes 7 se depositarán los sueldos a los empleados públicos en actividad. 

 

 

En el caso de los jubilados tendrán disponibles sus haberes el jueves 6 de noviembre solamente por la red de cajeros automáticos del Banco del Chubut, debido a que durante esa jornada las sucursales no abrirán al público por celebrarse en todo el país el Día del Trabajador Bancario. 

 

 

Mientras que los trabajadores en actividad podrán percibir sus salarios el sábado 8 de noviembre por la red de cajeros automáticos. 

 

 

Desde el Ministerio de Economía del Chubut se indicó además que la erogación presupuestaria destinada a cumplir con todos los compromisos salariales para este mes alcanza una cifra total de $ 137.700.000.000.

 

 

