El bachiller de la EPJA N° 7714 ahora otorga título de Informante Turístico

La Escuela Provincial de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos (EPJA) N° 7714 de Esquel ha comenzado el año con una notable afluencia de estudiantes en su programa de bachiller, al tiempo que desarrolla un innovador enfoque de formación que integra el turismo regional. Daniel Tobisz, director de la institución, informó que cuentan con "entre 20 y 25 estudiantes" y que están tejiendo una red de colaboración para fortalecer la nueva propuesta.

El principal avance de la escuela es la integración de una certificación adicional de perfil turístico a su currícula. Gracias al aval del Centro de Formación 655, los estudiantes no solo obtendrán su título de bachiller, sino también el de "Informante Turístico Regional" al finalizar el tercer año.

Orientación Turística y Colaboración Municipal

La orientación del bachillerato se centra en áreas clave para el desarrollo local, incluyendo geografía turística, patrimonio natural y patrimonio cultural.

El director Tobisz destacó la colaboración activa de la Municipalidad de Esquel, mencionando la ayuda brindada por Florencia y su equipo, Vicky, quienes ofrecieron charlas clave para los estudiantes. La primera charla se centró en mostrar el funcionamiento general del trabajo municipal en el área turística, mientras que la segunda fue más específica, orientada a la colaboración en los proyectos que los estudiantes están cerrando este año.

Primer Puesto en Concurso Municipal

Otro logro importante del año para la EPJA N° 7714 fue la participación y el triunfo de sus estudiantes en un concurso municipal. Tobisz compartió la noticia con entusiasmo: "Participaron los estudiantes en el concurso de la MUNI, de los corredores psicológicos, y tuvimos la suerte de salir primero, o sea es junto con Alsares Siano, así que bueno, muy buen premio, los chicos van a conocer a Alsares, me parece genial".

Construyendo Redes para el Turismo

Tobisz reconoció que la integración del enfoque turístico es un desafío constante y que requiere un esfuerzo colectivo. Subrayó que, por su naturaleza, el turismo necesita de la colaboración de múltiples actores: "El turismo en el que es algo que necesitamos de muchas, no es algo que podemos cumplir nosotros mismos, tenemos que sumar gente, sumar organizaciones, y eso está bueno".