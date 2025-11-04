GIRSU convoca a generadores de residuos peligrosos para abaratar costos de flete

La Gerente de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), Mariana López Rey, anunció la convocatoria a una reunión clave para abordar la gestión de los Residuos Peligrosos en Esquel. El objetivo principal es optimizar el manejo de estos desechos, garantizar su tratamiento adecuado fuera de la ciudad y, fundamentalmente, "abaratar los costos de flete" para los generadores.

López Rey explicó que la iniciativa surge del trabajo de la gerencia y de la inquietud de varios generadores, buscando "nuclearnos de concientizar y charlar sobre este tema".

Quiénes deben participar y qué residuos se tratan

Los Residuos Peligrosos incluyen principalmente combustibles, lubricantes y aceites que deben ser tratados por una vía especial.

La convocatoria está dirigida a todos los que generen estos residuos, abarcando:

Lubricentros y talleres mecánicos.

Corralones o empresas constructoras que realicen mantenimiento de vehículos.

Responsables de Vialidad Nacional y Provincial con sedes en la zona, quienes también generan este tipo de desechos.

El Desafío del Traslado y la Búsqueda de Soluciones

La Gerente de GIRSU recordó que Esquel no cuenta con un sitio de tratamiento para estos materiales. Por ello, los generadores deben contratar un transportista habilitado que se encarga de recolectar los residuos y trasladarlos a centros de tratamiento ubicados en Rawson, Trelew o Comodoro.

La reunión busca no solo concientizar sobre la correcta gestión, sino también "escuchar cuáles son los inconvenientes que están teniendo hasta el momento" para encontrar una solución colaborativa que mejore el proceso y reduzca los costos operativos.

Detalles de la Convocatoria

Día: Jueves

Hora: 18:00 horas

Lugar: Alberdi 655, casi 9 de Julio (Nuevo Centro de Valorización).

López Rey instó a todos los generadores a sumarse a la iniciativa, destacando que el objetivo es "charlar sobre esta temática y encontrar la solución" a los problemas actuales.

