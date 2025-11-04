20°
19° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 04 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
04 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

GIRSU convoca a generadores de residuos peligrosos para abaratar costos de flete

Mariana López Rey, Gerente de GIRSU, anunció una reunión para crear una red de trabajo y optimizar el transporte de aceites, combustibles y lubricantes hacia Rawson, Trelew o Comodoro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Gerente de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), Mariana López Rey, anunció la convocatoria a una reunión clave para abordar la gestión de los Residuos Peligrosos en Esquel. El objetivo principal es optimizar el manejo de estos desechos, garantizar su tratamiento adecuado fuera de la ciudad y, fundamentalmente, "abaratar los costos de flete" para los generadores.

 

 

López Rey explicó que la iniciativa surge del trabajo de la gerencia y de la inquietud de varios generadores, buscando "nuclearnos de concientizar y charlar sobre este tema".

 

 

Quiénes deben participar y qué residuos se tratan

 

Los Residuos Peligrosos incluyen principalmente combustibles, lubricantes y aceites que deben ser tratados por una vía especial.

 

La convocatoria está dirigida a todos los que generen estos residuos, abarcando:

 

  • Lubricentros y talleres mecánicos.

     

  • Corralones o empresas constructoras que realicen mantenimiento de vehículos.

     

  • Responsables de Vialidad Nacional y Provincial con sedes en la zona, quienes también generan este tipo de desechos.

     

 

El Desafío del Traslado y la Búsqueda de Soluciones

 

La Gerente de GIRSU recordó que Esquel no cuenta con un sitio de tratamiento para estos materiales. Por ello, los generadores deben contratar un transportista habilitado que se encarga de recolectar los residuos y trasladarlos a centros de tratamiento ubicados en Rawson, Trelew o Comodoro.

 

La reunión busca no solo concientizar sobre la correcta gestión, sino también "escuchar cuáles son los inconvenientes que están teniendo hasta el momento" para encontrar una solución colaborativa que mejore el proceso y reduzca los costos operativos.

 

 

Detalles de la Convocatoria

 

  • Día: Jueves

     

  • Hora: 18:00 horas

     

  • Lugar: Alberdi 655, casi 9 de Julio (Nuevo Centro de Valorización).

     

 

López Rey instó a todos los generadores a sumarse a la iniciativa, destacando que el objetivo es "charlar sobre esta temática y encontrar la solución" a los problemas actuales.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más violencia escolar: una madre atacó a cadenazos a una alumna que terminó en el hospital
2
 Un joven fue a Rusia a estudiar idioma, pero lo reclutaron y lo mandaron a la guerra con Ucrania
3
 "Mi objetivo es poder levantar 400 kg en total"
4
 Robó una billetera y gastó $150 mil con la documentación virtual de la víctima
5
 Provincia deposita el miércoles 5 los haberes a jubilados y el viernes 7 los sueldos a empleados públicos en actividad
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
4
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -