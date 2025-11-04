GIRSU licita el Módulo 2 y ratifica la judicialización de la deuda de Trevelin

La Municipalidad de Esquel, a través de su gerencia de GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos), anunció que avanza firmemente con la construcción del Módulo 2 para el tratamiento de residuos. Paralelamente, la gerente Mariana López Rey confirmó que la deuda que mantiene la localidad de Trevelin por el servicio fue judicializada, en cumplimiento de la directiva del intendente Matías Taccetta de velar por los fondos públicos.

Licitación para el Módulo 2

Mariana López Rey calificó como una "muy, muy buena noticia" la inminente ejecución del nuevo módulo, un proyecto largamente postergado y necesario para Esquel.

La construcción del Módulo 2 fue una directiva prioritaria del intendente Taccetta, y su avance se concreta a solo dos años de gestión.

El proceso de licitación ya está en marcha:

Apertura de ofertas: La fecha de apertura para las empresas interesadas es el 18 de noviembre .

Pliego: El pliego de condiciones ya se encuentra publicado y disponible para descargar en la página web del municipio.

Plazo de obra: El cronograma estipula un plazo de obra de nueve meses, lo que proyecta su finalización para "septiembre aproximadamente del año próximo".

La gerente espera tener la empresa seleccionada antes de finalizar el año para poder programar el inicio de la construcción.

Judicialización de la deuda de Trevelin y pedido de prórroga

En cuanto a la deuda pendiente de la localidad vecina de Trevelin por la gestión de residuos, López Rey ratificó la decisión de la Municipalidad de avanzar por la vía judicial: "Nosotros avanzamos en la línea que dijimos que íbamos a avanzar, que consideramos que teníamos que avanzar, que era judicializando la deuda, eso se encuentra en manos de la justicia".

Esta acción responde al eje de trabajo marcado por el intendente Taccetta de ser responsables con el dinero de los contribuyentes.

Por el momento, GIRSU no ha recibido "ninguna propuesta económica ni ninguna comunicación" por parte de Trevelin.

Adicionalmente, la gerencia de GIRSU ha presentado un informe solicitando la prórroga para la construcción del Módulo 2. López Rey argumentó la necesidad de proteger la inversión municipal, que asciende a "casi 1.400 millones de pesos", y asegurar que la nueva infraestructura sea utilizada prioritariamente por los vecinos de Esquel.

F.P