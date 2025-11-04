Combaten un incendio a 4 km de Cerro Cóndor: La cabeza del fuego avanza contra el río

Un incendio rural se desató en la Estancia "El Capricho", ubicada en cercanías de la localidad de Cerro Cóndor. El fuego se localiza a unos 4 kilómetros de dicha localidad, a la vera del Río Chubut.

En el lugar, se desplegó un operativo de emergencia para contener las llamas, que involucra a:

Bomberos Voluntarios de Paso de Indios

Personal y recursos de Vialidad Provincial (JZNO)

Delegación de la Subsecretaría de Protección Civil (SsPC) de Paso de Indios



El foco del incendio se extiende entre la margen derecha del Río Chubut y la Ruta Provincial (RP) 12.

Se ha informado que la cabeza del incendio está avanzando en sentido contrario a la corriente del río Chubut, un dato clave para las tareas de contención que realizan los equipos en el terreno.

