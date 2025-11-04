15°
19° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 04 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
04 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Combaten un incendio a 4 km de Cerro Cóndor: La cabeza del fuego avanza contra el río

Personal de Bomberos, Vialidad y Protección Civil trabaja en la Estancia El Capricho. Las tareas se centran en contener el avance del fuego, que se dirige en sentido contrario a la corriente del Río Chubut.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un incendio rural se desató en la Estancia "El Capricho", ubicada en cercanías de la localidad de Cerro Cóndor. El fuego se localiza a unos 4 kilómetros de dicha localidad, a la vera del Río Chubut.

 

En el lugar, se desplegó un operativo de emergencia para contener las llamas, que involucra a:

 

 

  • Bomberos Voluntarios de Paso de Indios

     

  • Personal y recursos de Vialidad Provincial (JZNO)

     

  • Delegación de la Subsecretaría de Protección Civil (SsPC) de Paso de Indios

     

  •  

El foco del incendio se extiende entre la margen derecha del Río Chubut y la Ruta Provincial (RP) 12.

 

 

Se ha informado que la cabeza del incendio está avanzando en sentido contrario a la corriente del río Chubut, un dato clave para las tareas de contención que realizan los equipos en el terreno.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Más violencia escolar: una madre atacó a cadenazos a una alumna que terminó en el hospital
2
 Un joven fue a Rusia a estudiar idioma, pero lo reclutaron y lo mandaron a la guerra con Ucrania
3
 Robó una billetera y gastó $150 mil con la documentación virtual de la víctima
4
 El HZE invita a realizarse un control de los lunares
5
 Cuatro cubiertas apiladas ardieron bajo un árbol en pleno centro
1
 María Antonieta concreta el sueño de llegar a la 25 de Mayo con una impronta "drástica"
2
 Un incendio destruyó por completo una casa de construcción natural
3
 Luciana Avilés corresponsal de C5N calificó la experiencia como "10 de 10"
4
 El municipio de Esquel y la Universidad del Chubut firmaron un convenio para el uso conjunto del edificio del Centro de Encuentro
5
 Innovación en San Luis: Lana de oveja se convierte en aislante ecológico y sustentable
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -