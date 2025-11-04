17°
Martes 04 de Noviembre de 2025
04 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Cuatro cubiertas apiladas ardieron bajo un árbol en pleno centro

Cuatro cubiertas apiladas ardieron bajo un árbol, generando una situación “atípica y riesgosa”, según señaló el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro.
Minutos después de la medianoche, personal del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón fue alertado a través del 911 por un incendio en calle Dorrego, frente al supermercado La Anónima y próximo a la Carpa Teatro.

 

“Se despacha la dotación que se encontraba de guardia. Al llegar al lugar nos encontramos con una situación bastante atípica: cuatro cubiertas de vehículo, una encimada sobre otra, con algo de leña debajo de un árbol”, explicó el jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro.

 

“Pudo haber tenido otro desenlace”

 

Navarro señaló que, si bien la intervención fue rápida y el fuego no llegó a propagarse, el episodio representó un riesgo importante.

 

“Una situación bastante atípica y, sobre todo, problemática, dado que si esto hubiese pasado a mayores, hubiese sido otro el desenlace”, señaló el jefe bomberil.

 

El personal trabajó en el enfriamiento y extinción total del foco ígneo, evitando daños en la vegetación y el entorno urbano.

 

 

Agradecimiento y llamado a la conciencia

 

Desde el cuartel agradecieron la rápida respuesta de los vecinos, que realizaron varios llamados a la guardia alertando del fuego.

 

El jefe bomberil concluyó con un mensaje a la comunidad:

 

“Llamamos a la conciencia ante estos casos y recordamos que ante cualquier foco ígneo, por más pequeño que parezca, se debe dar aviso inmediato al 100 o al 103”.

 

 

 

O.P.

 

