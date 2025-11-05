20°
Jueves 06 de Noviembre de 2025
Inversión para la cultura: Abierta la convocatoria de Fomento 2025 con distribución federal

Solistas, grupos y coros tienen hasta el 14 de noviembre para aplicar a fondos que van hasta el millón de pesos. Los fondos son para giras, grabaciones y producciones audiovisuales.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a grupos, solistas y coros de la provincia a participar de la Convocatoria de Fomento 2025 lanzada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Nación.

 

 

La iniciativa ofrece fomentos directos destinados a desarrollar actividades musicales en distintas regiones del país.

 

 

Destinos y Montos del Fomento

 

La convocatoria distribuirá una importante suma de recursos, clasificados en tres líneas principales:

 

 

  • 360 Fomentos Regionales: de $500.000 pesos.

     

  • 44 Fomentos Nacionales: de $1.000.000 de pesos.

     

  • 20 Fomentos para Actividad Coral: de $800.000 pesos.

     

 

Los fondos obtenidos podrán ser utilizados para la realización de giras, conciertos, grabaciones, producciones audiovisuales y otras propuestas artísticas vinculadas al desarrollo musical.

 

 

Requisitos, Plazos y Proceso de Solicitud

 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el viernes 14 de noviembre.

 

 

Para participar, los interesados deben cumplir con un requisito fundamental:

 

 

  • Estar inscriptos en el Registro Único de Artistas Musicales del INAMU.

     

  • Tener los datos personales y del proyecto musical principal actualizados antes del 31 de octubre.

     

Las solicitudes se presentan de manera online, a través del Panel de Gestión en el sitio web oficial del INAMU: www.inamu.musica.ar, entre el 1 y el 14 de noviembre inclusive.

 

 

Federalismo y Compromiso Social

 

La selección de proyectos garantiza la distribución federal de los recursos, dividiendo las líneas de fomento entre las seis regiones culturales del país (NOA, NEA, Centro, Nuevo Cuyo, Patagonia y Metropolitana).

 

 

Como contraparte del beneficio económico, los artistas seleccionados deberán realizar una compensación social o comunitaria sin costo. Esto incluye actividades como conciertos en escuelas, talleres, clases abiertas o propuestas culturales en espacios sociales, vinculadas a su proyecto musical. Además, la rendición del 100% del monto recibido es obligatoria.

 

 

Desde su creación, el INAMU ha beneficiado a más de 9.500 proyectos, consolidando un modelo de fomento que impulsa la producción artística en cada región de Argentina.

 

 

F.P

 

