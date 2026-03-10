21°
Festival "Arena de Gladiadores": el boxeo volvió con fuerza a Trevelin

El boxeo regresó a Trevelin con una convocatoria récord. El esquelense "Chuky" Lagos venció a Axel Antimán en la pelea de fondo de una velada que unió a púgiles de la comarca, la costa y Chile, bajo el apoyo de Chubut Deportes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gimnasio municipal “Eduardo Bjerring” volvió a vibrar el pasado sábado con el festival de boxeo “Arena de Gladiadores”. La cita, que marcó el esperado retorno de la disciplina a la ciudad, contó con una masiva convocatoria de público y un alto nivel competitivo en cada uno de los diez combates programados.

 

Respaldo provincial y mejoras para el deporte local

 

La velada contó con el acompañamiento del Gobierno del Chubut. El presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, junto al gerente de la delegación cordillerana, Lucas De Godos, hicieron entrega de un aporte económico destinado a solventar la organización del evento.

 

Además, en un gesto hacia la infraestructura local, el ente provincial entregó juegos de sábanas y frazadas para mejorar el confort del albergue deportivo municipal. El director de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, destacó el "acompañamiento permanente" de la provincia, fundamental para el crecimiento de las disciplinas de combate en la zona.

 

Los combates: Lagos gritó campeón

 

En el plano estrictamente deportivo, el gran protagonista de la noche fue el esquelense Marcelo “Chuky” Lagos, quien se consagró campeón AMBAPA (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur) tras vencer por puntos a Axel Antimán en un duelo intenso.

 

Por su parte, el crédito local José Antón hizo delirar al público de Trevelin al superar en las tarjetas al esquelense Agustín Oyarzo en el combate de semifondo.

 

 

Resultados de la cartelera

 

El festival ofreció cruces internacionales de gran paridad entre representantes de la Patagonia y Chile, quedando los resultados de esta manera: 

 

  • Brandon Cheves (Puerto Madryn) venció a Matías Ortega (Chile).

     

  • Ezequiel Martínez (Puerto Madryn) derrotó a Maximiliano Sanhueza (Chile).

     

  • Villavicencio (Puerto Madryn) ganó por decisión unánime a Fabián Maldonado (Chile).

     

  • Dylan Sacco se impuso ante Kevin Ojeda (Cerro Centinela).

     

  • Nicolino Rojas (Chile) derrotó a Maicol Calfín (Esquel).

     

  • Jonathan Martínez venció en fallo dividido a Carlos Nahuelpán (Esquel).

     

  • Samuel Merino (Chile) superó por fallo dividido a Uziel Torres (Puerto Madryn).

     

  • Mateo Giachero ganó por decisión unánime frente a Tobías Henchoz (Esquel).

     

El festival no solo brindó un espectáculo de primer nivel, sino que consolidó a la región como un polo de desarrollo para los jóvenes boxeadores que buscan su espacio en el profesionalismo.

 

 

 

 

Imágenes Chubut Deportes y Secretaría de Deportes de Trevelin
E.B.W.

 

